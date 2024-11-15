福建婦食發霉花生險喪命　黃麴毒素比砒霜強68倍

內地一名婦女，半夜睡到一半突然爬起來狂吐腹瀉十多次，送醫發現肝功能被嚴重破壞。原來她吃下發霉的花生，導致急性中毒。醫生提醒，發霉花生會產生黃麴毒素，毒性是砒霜的68倍。
據《光明網》報道，住在福建福州的王女士，有天半夜睡到一半，突然出現腹痛、腹瀉及噁心症狀，隨即被家人送到醫院。
鞏膜是黃染的
雖然她的症狀看似與腸胃炎類似，但醫生在王女士的眼睛察覺異狀。福州市第二總醫院消化內科主任曹雯表示：「她是面色蒼白的，但是她的鞏膜是黃染的，所以我們考慮她是肝膽的疾病。」
正如醫生所料，血液檢查結果顯示王女士的轉氨酶指標是正常人的10倍，這意味着她的肝功能受到了嚴重的破壞，醫生懷疑王女士的肝臟問題由中毒引起。
最後，醫生在王女士的糞便及嘔吐物中檢測出黃麴毒素超標。原來，她在發病前一兩天，吃了一包家中存放許久且已發霉的花生，最後導致其黃麴毒素急性中毒。
煮到280度才會被殺死
醫生提醒，黃麴毒素是發霉後長出來的毒物，毒性極強，是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍，對肝臟組織的破壞力極強，還是非常強的生物致癌劑。
可怕的是它極耐高溫，要煮到攝氏280度才會被殺死，所以一般開水煮或油烹都無法將它殺滅。容易存在於稻米、小米、玉米、豆類、花生和堅果等食物當中。
另外食物若長時間放在冰箱內也會發霉，此時冰箱內易滋生黃麴毒素和其他細菌。另外木製砧板、木筷的縫隙容易藏匿食物殘渣，若清潔不夠到位，或長時間放在陰暗潮濕角落，就有可能發霉不慎被吃下肚。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章