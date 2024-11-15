福建婦食發霉花生險喪命　黃麴毒素比砒霜強68倍

內地一名婦女，半夜睡到一半突然爬起來狂吐腹瀉十多次，送醫發現肝功能被嚴重破壞。原來她吃下發霉的花生，導致急性中毒。醫生提醒，發霉花生會產生黃麴毒素，毒性是砒霜的68倍。

據《光明網》報道，住在福建福州的王女士，有天半夜睡到一半，突然出現腹痛、腹瀉及噁心症狀，隨即被家人送到醫院。

鞏膜是黃染的

雖然她的症狀看似與腸胃炎類似，但醫生在王女士的眼睛察覺異狀。福州市第二總醫院消化內科主任曹雯表示：「她是面色蒼白的，但是她的鞏膜是黃染的，所以我們考慮她是肝膽的疾病。」

正如醫生所料，血液檢查結果顯示王女士的轉氨酶指標是正常人的10倍，這意味着她的肝功能受到了嚴重的破壞，醫生懷疑王女士的肝臟問題由中毒引起。

最後，醫生在王女士的糞便及嘔吐物中檢測出黃麴毒素超標。原來，她在發病前一兩天，吃了一包家中存放許久且已發霉的花生，最後導致其黃麴毒素急性中毒。