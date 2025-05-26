福建民宿遭狂敲門遊客被嚇退房　因樓下鄰居不滿太吵發脾氣

內地福建省平潭縣傳出民宿驚魂記，一名遊客在入住民宿時，竟遭陌生人狂敲門威脅，嚇得他趕緊退房，警方調查後表示，起因是樓下住戶不滿屋主把房子當民宿，威脅房客洩憤。

《澎湃新聞網》報道，受害的鄭姓男子表示，日前他透過攜程平台預訂位於平潭縣的「嶼望」民宿，但入住僅2小時，就被兩名陌生人恐嚇，「我們當時剛入住2個小時，門外突然傳來劇烈敲門聲，一男一女情緒激動地辱罵、威脅，讓我們一家人非常驚恐。」

根據閉路電視畫面顯示，一名男子站在門口，用拳頭瘋狂敲打房門，口中怒吼「再吵就別睡了」。一名女子站在男子身後，一邊錄影，一邊怒罵「黑民宿」。鄭男說，但他和家人入住期間，沒有擾民行為，「我們完全不認識這兩個人。突然被這樣恐嚇，實在讓人無法接受。」

鄭男表示，出於安全的考量，他們選擇連夜退房，並由房東協助轉至其他民宿，「房東當時一直在道歉，態度還算誠懇。」警方調查後表示，這兩名上門恐嚇的男女，是民宿樓下的住戶，因為對民宿經營不滿，與房東積怨已久，才把鄭男一家當成「出氣筒」。如今這家民宿已在平台下架，屋主坦言，目前正與鄰居協調。