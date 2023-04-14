福建海事局發布 東海周日或有火箭殘骸墜落

解放軍環台軍演日前剛結束，台海緊張形勢看似告一段落，惟路透社周三稱，北京擬在周日(16日)至下周二期間，在台灣以北劃定禁飛區，引起外界揣測。福建海事局昨發出航行警告，指16日上午9時至下午3時，東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。

禁飛由27分鐘變6小時影響航班

路透社有關禁飛區報道傳出後，南韓稱據了解與發射物件有關。台灣方面則表示，與大陸溝通後，劃設禁航區時間由3天，改為27分鐘，約影響33班飛機航班。不過，根據福建海事局昨天下午發布的航行警告，指4月16日早上9時到下午3時，合共6個小時，在東海四點連線水域範圍內，可能會有火箭殘骸墜落，較台灣所說的約30分鐘為多，恐影響不少航班和船隻。

新華社周一才公布，由解放軍東部戰區負責、一連3日在台島周邊的的環台戰備警巡，以及「聯合利劍」各項演習，已圓滿完成，強調已全面檢驗實戰條件多兵種一體化聯合作戰能力；央視指山東號航空母艦及艦上戰機均有參與。東部戰區聯合參謀部大校張本明表示，這次軍事懾壓行動，展示部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。台方指，派出戰機、飛彈快艇及岸基型雄風反艦導彈應對。