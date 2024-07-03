福建海警扣留台灣漁船 涉非法捕撈

一艘台灣漁船「大進滿88號」昨日(7月2日)晚上在金門附近海域捕撈時，被大陸海警登船扣押。台灣的海巡艇到場，一度與大陸海警船對峙，最終漁船被押到福建。台方呼籲大陸不要用政治因素處理事件，並應儘速說明理由、依程序放船放人。

中國海警局今日(7月3日)表示，福建海警昨日在泉州近海依法登臨檢查，扣押一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船，指該漁船違反夏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境，期間台方有船隻試圖干擾海警正常執法，福建海警依法予以警告驅離。