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中國
2024-07-03 16:10:42

福建海警扣留台灣漁船 涉非法捕撈

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一艘台灣漁船「大進滿88號」在金門附近海域捕撈時，被大陸海警登船扣押。(資料圖片)

一艘台灣漁船「大進滿88號」在金門附近海域捕撈時，被大陸海警登船扣押。(資料圖片)

一艘台灣漁船「大進滿88號」昨日(7月2日)晚上在金門附近海域捕撈時，被大陸海警登船扣押。台灣的海巡艇到場，一度與大陸海警船對峙，最終漁船被押到福建。台方呼籲大陸不要用政治因素處理事件，並應儘速說明理由、依程序放船放人。

中國海警局今日(7月3日)表示，福建海警昨日在泉州近海依法登臨檢查，扣押一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船，指該漁船違反夏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境，期間台方有船隻試圖干擾海警正常執法，福建海警依法予以警告驅離。 

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台灣的海巡署指，「大進滿88號」有2名台灣人、3名印尼人，被大陸海警人員登上檢查時，位置在大陸晉江水域，而且正值大陸休漁期，後續將由陸委會和漁業署，透過兩岸渠道協調解決事件。台灣的農業部門官員就指，涉事海域平常就是兩岸漁民共同作業的區域，呼籲大陸務實處理問題、盡快釋放漁船。 

「大進滿88號」昨晚在金門料羅港東北方向水域遭3艘大陸海警船攔阻，並登船檢查，台灣的海巡署先後派出3艘海巡艇到場試圖營救，廣播要求立即釋放漁船，對方也向海巡署廣播喊話，要求勿干擾。台方同時發現4艘大陸海警船正前往現場，即現場一帶的大陸海警船增至7艘。台方為免衝突升級，決定停止追截，隨後漁船被押往福建泉州圍頭港方向航行。

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