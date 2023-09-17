福建男吃生醃海鮮後高燒不退右腿腫黑　感染創傷弧菌須截肢保命

記者李宗芳／綜合報道

所謂生醃，就是把魚、蝦、蟹等水產，用酒、薑、蒜等調料醃制而成，雖然美味卻得小心病從口入，福建一名32歲男子因吃了生醃海鮮感染「創傷弧菌」，導致高燒不退，右腿腫脹發黑，送醫治療後救回一命，卻失去了一條腿。

被稱為「海洋中的無聲殺手」

綜合內媒報道，福建泉州32歲男子小偉（化名）吃完生醃海鮮隔天，出現高燒39.5℃，精神萎靡，還出現膿毒性休克，右大腿腫脹明顯，腿部皮膚已經發烏。在醫院救治了一個多月，經歷了四次手術，小偉的命是救回來了，可惜因為嚴重感染，導致肢體缺血性壞死，小偉的下肢並沒有保住。

據醫生介紹，小偉是感染了「創傷弧菌」，生醃、未煮熟或不新鮮的海產品，都有可能攜帶這種病菌。公開資料顯示，海洋創傷弧菌是一種棲息於海洋中的細菌，被稱為「海洋中的無聲殺手」，海魚、牡蠣、螃蟹、貝類和鯨體等海洋生物都有可能攜帶該細菌。