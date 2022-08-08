福建近千年古蹟「萬安橋」焚毀 官方：從嚴追究責任

有逾900年歷史的現存最長貫木拱廊屋橋、福建寧德屏南縣「萬安橋」，上周六晚約9時突然起火焚毀，火勢在10時45分左右撲滅，無人傷亡。警方正調查起火原因，暫未知是否人為。當地政府強調，會從嚴追究相關責任人責任，同時啟動修復工作。周邊保存有木質廊橋的縣市隨即開會要求對古橋作更好保護。

萬安橋焚毀 村民：消防喉不夠水

網上流傳片段可見，萬安橋起火後，火勢迅速蔓延，整條橋陷入火海。《新京報》引述當地村民指，「最初橋只是燒了一個洞，救火村民打開消防蓋，拉出水帶噴水，發現水有點噴不出。另一頭長新村那邊有水，因此(橋頭)保住了一點」。

村民又提到，萬安橋連接長橋鎮長橋村和長新村，一到夏天，大家都愛到橋上乘涼，但事發當日下午天陰，大家都無上橋，沒想到會發生火災，多名老人看見橋被燒毀後失聲痛哭。

萬安橋木質橋身目前只剩下幾條燒焦木條，5個石質橋墩孤零零立在河中；一邊橋頭因搶救及時而倖存，附設的大聖廟完好無缺。

萬安橋近千年多次受災重建 縣長：它是國寶

始建於北宋的萬安橋，全長98.2米，五墩六孔，全木拱結構，鋪木板為橋面，上建廊屋38間，兩旁設橋椅，九百多年來經歷過多次火災、水災、重建，最近一次重建是1954年，之後又多次修復。由於現存古橋大多以石質為主，木質非常少，屏南縣副縣長李章通直言，「從文物保護上來說，它是一個國寶」，對當地人而言，則是一代又一代人的回憶。

萬安橋1990年成為縣級文物保護單位，次年成為省級文物保護單位，2006年作為「閩東北廊橋」之一成為國家重點文物保護單位，2012年入選中國世界文化遺產預備名單。閩東北廊橋即福建東北地區最具代表性的古廊橋，包括屏南縣的萬安橋、千乘橋、百祥橋，壽寧縣的鸞峰橋、楊梅洲橋、蟾溪橋群，柘榮縣的東源橋，古田縣的田地橋，以及武夷山市的餘慶橋，當中又以萬安橋極具代表性。

萬安橋測繪數據保存完整 可重建

「封面新聞」引述消息指，萬安橋因為受保育而在前幾年多次測繪，測繪數據保存得較為完整，造橋的傳承人亦健在，可以修復和重建，「只是橋上一些過往的歷史信息無法復原了」。