福建鄉民為「抖音之父」立功德碑　網民：張一鳴都未必知

內地短影音平台「抖音」的母公司北京字節跳動科技公司創始人張一鳴，日前被發現獲家鄉福建龍岩永定區培豐鎮孔夫村立下「功德碑」，讚揚他是年輕創業者崇拜的榜樣。事件引起了很多爭議。有網民最近發現，張一鳴的功德碑已被拆除。

微博大V師永剛早前發圖文，張一鳴獲家鄉福建龍岩永定區培豐鎮孔夫村立「功德碑」，功德碑立於2022年，碑文稱張一鳴是「馬烈公石孫放系23代裔孫，世居孔夫新塘積慶樓，南開大學畢業，字節跳動科技有限公司創始人。」文中大讚字節跳動是「人工智能助力內容變現的開山鼻祖，旗下抖音模塊開了社交媒體粘性吸粉營銷（短視頻直播帶貨）之先河，進而成為中國為數不多的將科技發明與財富創造快速融合的成功典範，是億萬青年創業者頂禮膜拜的精神偶像。」更指「抖音縱橫風四海，字節跳動譽九洲」。