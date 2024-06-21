福建雨災山崩毁清朝古廟　一家六口避雨慘遭活埋

福建遭暴雨侵襲，各地都出現災情。16日晚間上杭縣發生山崩意外，當地一座3百多年古寺因此倒塌，不巧的是，當時有一家六口在裏面躲雨，因此被埋失聯。
據《紅星新聞》報道，一名村民表示，這座清源古寺是在16日晚間倒塌，目前被困人員已失聯兩天多，是一家六口，其中一人是他兒子的同學。另外，大雨造成訊號微弱、路段被封，「許多路還沒通，不少救援人員是徒步上去的。」
建於清朝康熙年間
隨後，媒體從太拔鎮政府和當地應急管理部門瞭解到，初步核實確因山體滑坡致6人被埋失聯，目前搜救隊員還在緊急搜救當中。
據了解，清源山位於太拔鎮太拔村北面，清源古寺建於清朝康熙年間（西元1668年），2004年開通太拔至清源寺公路，並進行古寺改建等措施。
雨量超250mm以上
《新華社》報道，福建省上杭縣防汛抗旱指揮部18日發布消息，16日至17日，當地茶地、廬豐等15個鄉鎮24小時降雨量突破歷史極值。據統計，截至目前，本輪強降雨已導致當地群眾4人死亡，對於受災群眾情況仍在調查中。
另據《上杭融媒》指出，6月16日6點以來，上杭縣遭遇連續強降雨，11個鄉鎮雨量超250mm以上，15個鄉鎮24小時降雨量超歷史極值，境內汀江、舊縣河、黃潭河等主要河流全線告急，最高超警戒水位3.78米。山洪地質災害、交通通訊中斷、街道民房被淹，防洪形勢嚴峻。全縣動員，第一時間開展救援自救，確保人民生命財產安全。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章