福建頑童遊商場偷開陳列車　駕駛初體驗以撞上扶手電梯告終

商場內的展示車被男童發動駛出展位，最後撞上了手扶梯。（圖／翻攝微博@齊魯晚報）

記者陳怡伶／綜合報道

近日，一名小男童與家人到福建廈門一商場逛街賞車時，竟然趁著家長沒注意，坐上展示車的駕駛座，還駕車駛出展位，沒有駕照的男童當然不知道如何駕駛，最後發生「車禍」撞上商場的扶手電梯，所幸這宗意外沒有造成傷亡。

內媒《極目新聞》報道，這宗事件發生在6月3日福建廈門的SM新生活廣場，當天下午，2名男童來到電動車品牌極氪汽車（ZEEKR）的展廳，當時身邊並沒有其他大人陪同，其中一名小男童便偷偷地進入了一輛展示車，坐上駕駛座，發動車子後還駛出展位，最後撞上了手扶梯，事件發生後，男童被家長帶離現場。網傳畫面可看到，一台藍色電動車卡在商場的手扶梯，車頭部位出現破損裂痕，扶手電梯的玻璃也因撞擊而碎裂一地。

一台藍色電動車卡在商場的手扶梯，車頭部位出現破損裂痕，手扶梯的玻璃碎裂一地。（圖／翻攝微博@齊魯晚報）