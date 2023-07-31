福建餐廳發生嚴重氣體爆炸火舌高約2米 隔離店家招牌被炸到粉碎

記者陳怡伶／綜合報道
大陸寧夏銀川一間燒烤店端午連假才發生瓦斯外洩造成大爆炸的意外，造成31人死亡的悲劇。事隔僅40天，7月31日上午6時許，福建福州倉山一餐廳又發生燃氣爆炸，只見爆炸當下店門口竄出2米高的火光，附近店家都遭到了嚴重波及，據悉，3人在意外中受傷，事故原因正進一步調查中。
商家門口火焰約2米高
6月21日寧夏燒烤店發生舉國震驚的爆炸意外後，不少省分都曾對當地的店鋪開展過安全檢查，並加強燃氣安全防範。不過，爆炸事故仍然層出不窮，且事發地點大多都是餐廳，7月17日又傳出江蘇鹽城燒烤店發生煤氣罐爆炸意外，造成1死1傷。據《海峽都市報》報道，31日凌晨6點左右，福州市倉山區一間餐廳發生燃氣爆炸，據網傳影片，大樓其中一層樓的商家門口，竄出火舌，火焰約有2米高。事故造成2名餐廳員工及1名路人，共3人受傷，目前無生命危險。而附近多間商家都受到了爆炸的波及，有店家的招牌被炸成碎片，店內的設備也被炸得七零八落，大街上一片狼藉。連路上的行道樹的枝葉都散落在地，影響通行。警方獲報後，消防、公安、應急、建設，以及社區人員第一時間趕赴現場，目前現場已控制，交通秩序已經恢復，事故原因正進一步調查中。
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