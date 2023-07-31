福建餐廳發生嚴重氣體爆炸火舌高約2米 隔離店家招牌被炸到粉碎

商家門口火焰約2米高

6月21日寧夏燒烤店發生舉國震驚的爆炸意外後，不少省分都曾對當地的店鋪開展過安全檢查，並加強燃氣安全防範。不過，爆炸事故仍然層出不窮，且事發地點大多都是餐廳，7月17日又傳出江蘇鹽城燒烤店發生煤氣罐爆炸意外，造成1死1傷。據《海峽都市報》報道，31日凌晨6點左右，福州市倉山區一間餐廳發生燃氣爆炸，據網傳影片，大樓其中一層樓的商家門口，竄出火舌，火焰約有2米高。事故造成2名餐廳員工及1名路人，共3人受傷，目前無生命危險。而附近多間商家都受到了爆炸的波及，有店家的招牌被炸成碎片，店內的設備也被炸得七零八落，大街上一片狼藉。連路上的行道樹的枝葉都散落在地，影響通行。警方獲報後，消防、公安、應急、建設，以及社區人員第一時間趕赴現場，目前現場已控制，交通秩序已經恢復，事故原因正進一步調查中。

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