福建10歲女童微創手術被割破血管致腦死亡　醫生：手術經得起考驗

割破女童血管造成大量出血

根據《大皖新聞》報道，去年內地福建10歲女童因肺部囊腫被診斷僅需做微創手術，女童母親還說「我在簽手術同意書時，讓我簽字的醫生還說，找李醫生是找對了醫生，沒什麼大問題」，還說「李醫生是全國數一數二的微創專家，讓我們等他來做這個手術」。結果手術進行到一半時，竟然割破女童血管造成大量出血，緊急打電話叫胸外科的醫生來輔助做開胸」。家屬控訴這個過程他們完全不知情，後來手術結束後才說孩子在手術中有出血，需去送去兒科重症監護室觀察一兩天，「就這樣輕描淡寫地就過去了」。

家屬表示，直到兩三天後交待病情時，才告知孩子當時搶救了一整夜，根據記錄顯示，3月3日晚上7時40分送到深切治療部時，當時診斷為右肺下葉腫物切除術後，缺血缺氧性腦病休克，心功能不全。孩子在深切治療部昏迷至今5個月，沒有自主呼吸，靠呼吸機吊命，被上海醫生判定腦死亡，但李醫生仍對家屬表示，「你們可以隨便去做鑑定，我做的任何手術經得起任何鑑定」。家屬無法接受只是做個微創手術竟然會讓女兒腦死，且鉅額醫藥費也讓他們難以承受，女童母親也說「希望給女兒討回公道，盡快解決這件事。小孩子在醫院已經拖到變形了，因為顱內高壓很高，直接額頭上鼓起一個包，都破裂了，現在傷口是完全合不上的」。

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