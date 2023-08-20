福建2名醫生做檢查涉失手連刺2針進心臟　4歲白血病女童命喪手術台

記者鄒慈芸／綜合報道

內地一名患有白血病的4歲女童，在福建廈門大學附屬第一醫院進行治療，沒想到醫師在進行骨髓穿刺時，卻失手將針插入心臟，導致女童命喪手術台，讓其父母相當悲痛。

根據女童父親陳述，女兒去年底出現高燒未退的症狀，經過長時間的就醫檢查，於今年3月被診斷出患有白血病，在經過前兩階段共63天的治療後，醫生告知女兒已經好了95%，後續的療程是鞏固性治療（Consolidation）。

安全、方便且能迅速檢查骨髓的方法

5月14日，主治醫師要求女童父親帶孩子到醫院做第三階段治療，但這一去，卻讓寶貝女兒丟了性命。

5月15日早上，醫生為評估化療療效，替女童安排做骨髓穿刺術，骨髓穿刺術是利用骨髓穿刺針，刺穿骨頭到骨髓，抽出少量看起來像血液的骨髓送檢驗，為一項安全、方便且能迅速檢查骨髓功能的方法。

不料當女童被推入手術室十幾分鐘後，裏頭卻傳出一聲嚎叫，女童爸媽衝進後，就看到女兒已經身亡，不只臉色蒼白、全身發涼，甚至出現大小便失禁的現象，施作40分鐘的CPR仍宣告不治。