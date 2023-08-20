福建2名醫生做檢查涉失手連刺2針進心臟　4歲白血病女童命喪手術台

記者鄒慈芸／綜合報道
內地一名患有白血病的4歲女童，在福建廈門大學附屬第一醫院進行治療，沒想到醫師在進行骨髓穿刺時，卻失手將針插入心臟，導致女童命喪手術台，讓其父母相當悲痛。
根據女童父親陳述，女兒去年底出現高燒未退的症狀，經過長時間的就醫檢查，於今年3月被診斷出患有白血病，在經過前兩階段共63天的治療後，醫生告知女兒已經好了95%，後續的療程是鞏固性治療（Consolidation）。
安全、方便且能迅速檢查骨髓的方法
5月14日，主治醫師要求女童父親帶孩子到醫院做第三階段治療，但這一去，卻讓寶貝女兒丟了性命。
5月15日早上，醫生為評估化療療效，替女童安排做骨髓穿刺術，骨髓穿刺術是利用骨髓穿刺針，刺穿骨頭到骨髓，抽出少量看起來像血液的骨髓送檢驗，為一項安全、方便且能迅速檢查骨髓功能的方法。
不料當女童被推入手術室十幾分鐘後，裏頭卻傳出一聲嚎叫，女童爸媽衝進後，就看到女兒已經身亡，不只臉色蒼白、全身發涼，甚至出現大小便失禁的現象，施作40分鐘的CPR仍宣告不治。
值班醫生被指未有親手施作
女童爸爸氣憤表示，經過前兩階段治療，女兒已恢復得很好，跟正常人幾乎沒兩樣，自己和妻子還在術前特別囑咐值班醫生一定要親手施作，但是最後做手術的並非值班醫生，而是交給還在進行培訓的住院醫師操作，第一個人就已經扎到心壁，位置錯誤，緊接著第二個醫生又扎到心包，距離實際位置偏差多達十幾公分，讓寶貝女兒的一條性命就這樣沒了。
更讓人生氣的是，意外發生後已過多月，但院方並未積極解決此事，讓女童父母痛訴：「我們要求院方正視問題、端正態度，承擔絕大部分的責任，並且積極處理這個事情，給孩子一個說法，給我們一個道歉。」
針對這起醫療風波，廈門大學附屬第一醫院僅回應，手術是有資格的醫務人員操作，目前正在走司法途徑處理，相信法律是公平公正的。
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