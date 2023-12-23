福建23歲未孕女子肚子隆起像孕婦　就醫後發現卵巢腫瘤重21公斤

內地福建一名23歲的女子，明明未婚未孕，肚子卻比懷胎10個月的孕婦還大，就醫後發現是卵巢內長了巨型腫瘤，經手術開刀後去出的腫瘤，竟重達21公斤。

女子表示，肚子變大的速度緩慢，由於沒有腹痛、腹脹等症狀，於是只把肚子的隆起當作是肥胖贅肉，直到肚子越來越大，禁不起旁人異樣的眼光，才選擇就醫。

沒想到醫生一照超音波，竟然在她的肚子裡，發現從雙側卵巢長出的腫瘤，最大直徑達45公分，經過分析，腫瘤為良惡交界性質，在臨床上實屬罕見。考量手術風險高，醫師團隊決定只做下腹部的切口，用一個穿刺器向腫瘤裡面穿，先把裡面的水放出來，等腫瘤縮小以後再慢慢取出。