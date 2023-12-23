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中國
2023-12-23 12:35:59

福建23歲未孕女子肚子隆起像孕婦　就醫後發現卵巢腫瘤重21公斤

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女子腹部隆起如同孕婦，原來是卵巢腫瘤所致。（示意圖／Pixabay）

內地福建一名23歲的女子，明明未婚未孕，肚子卻比懷胎10個月的孕婦還大，就醫後發現是卵巢內長了巨型腫瘤，經手術開刀後去出的腫瘤，竟重達21公斤。

女子表示，肚子變大的速度緩慢，由於沒有腹痛、腹脹等症狀，於是只把肚子的隆起當作是肥胖贅肉，直到肚子越來越大，禁不起旁人異樣的眼光，才選擇就醫。

沒想到醫生一照超音波，竟然在她的肚子裡，發現從雙側卵巢長出的腫瘤，最大直徑達45公分，經過分析，腫瘤為良惡交界性質，在臨床上實屬罕見。考量手術風險高，醫師團隊決定只做下腹部的切口，用一個穿刺器向腫瘤裡面穿，先把裡面的水放出來，等腫瘤縮小以後再慢慢取出。

令人驚訝的是，光是穿刺抽出的腫瘤囊液，就多達一萬五千毫升，相當於盛滿三十個五百毫升的礦泉水瓶，取出的腫瘤有6公斤，也就是說女子體內的腫瘤總重達21公斤。

卵巢腫瘤成因未明

目前醫學界對於卵巢腫瘤的成因還不清楚，卵巢腫瘤絕大部分都是良性的，但有少數可能是惡性的，醫生指出，卵巢腫瘤在各種年齡都有發現，且不限於已生育女性，由於卵巢位於骨盆腔深部，早期病變不易發現，不少女性在子宮異常出血、腹脹腹痛、腹圍增大等症狀時才來就診，此時已錯過了最佳治療期。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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