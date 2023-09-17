福建7歲童偷帶啤酒到學校還「有福同享」　同學集體飲醉嚇親老師

記者鄒慈芸／綜合報道

內地一名小學老師，在上課時突然發現多名學生趴在桌上睡覺，一問之下才發現，是有男童帶了家中的啤酒到學校，還「有福同享」分享給同學們，導致孩子們喝醉。

福建廈門一名母親，曬出了自家孩子在面對牆壁罰站的畫面，她無奈表示，就讀小一的7歲兒子，在大人沒注意到的情況下，偷偷將冰箱中兩瓶水果啤酒放入書包帶到學校，還分享給同學喝。

每個人只喝了一點點

直到兒子的學校老師，發現上課時好多學生都趴在桌上睡覺，老師便困惑的詢問其他沒睡覺的小朋友，這才知道原來是男童帶了飲料給同學喝，大家就睡着了，老師這才發現，他們喝的是啤酒，所以承受不住酒力睡着了。

好在學生們只打開了其中一瓶飲用，每個人喝了一點點而已，過沒多久後，學生們就陸續醒來。