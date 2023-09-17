福建7歲童偷帶啤酒到學校還「有福同享」　同學集體飲醉嚇親老師

記者鄒慈芸／綜合報道
內地一名小學老師，在上課時突然發現多名學生趴在桌上睡覺，一問之下才發現，是有男童帶了家中的啤酒到學校，還「有福同享」分享給同學們，導致孩子們喝醉。
福建廈門一名母親，曬出了自家孩子在面對牆壁罰站的畫面，她無奈表示，就讀小一的7歲兒子，在大人沒注意到的情況下，偷偷將冰箱中兩瓶水果啤酒放入書包帶到學校，還分享給同學喝。
每個人只喝了一點點
直到兒子的學校老師，發現上課時好多學生都趴在桌上睡覺，老師便困惑的詢問其他沒睡覺的小朋友，這才知道原來是男童帶了飲料給同學喝，大家就睡着了，老師這才發現，他們喝的是啤酒，所以承受不住酒力睡着了。
好在學生們只打開了其中一瓶飲用，每個人喝了一點點而已，過沒多久後，學生們就陸續醒來。
被母親拿衣架揍了一頓
男童母親得知此事後，趕緊向其他同學的父母親道歉，並請他們多注意孩子回家後的後續身體狀況，而該名闖禍的男童，被母親拿衣架揍了一頓後，得到「面壁思過」的懲罰，男童母親還稱，衣架都打斷一根了，還是氣到不行。
事件曝光後，不少網友打趣表示「小小年紀就會『不醉不歸』」「不懂人情世故啊，應該分班導喝的」「7歲就學會了出社會的社交方式」。
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