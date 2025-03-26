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2025-03-26 17:28:00

私密處修復｜女子手術後昏迷90小時至今 家屬控醫院疏忽

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王女手術後至今仍昏迷不醒。（微博）

王女手術後至今仍昏迷不醒。（微博）

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湖南省長沙市驚傳一宗醫療事故，一名女子到醫院接受「私密處修復」手術，豈料術後昏迷不醒，至今已超過90多個小時，家人心急如焚，指控醫院疏忽。

《政法頻道》報道，昏迷的王姓女子家屬透露，她於21日下午在長沙醫美診所「恩馨綜合醫院」，繳交近12.4萬人民幣（約13.3萬港元）醫療費，接受私密處修復手術。豈料王女進入手術室才短短1個多小時，手術室突然陷入慌亂，有醫護人員跑出跑入，王女隨即被救護車送往其他醫院搶救。

王女士家屬提供病情。（政法頻道） 恩馨綜合門診部關於王女士的記錄。（政法頻道）

報道指紀錄顯示，王女共接受3項手術，部位均為私密處。王女母親氣憤地說，「我女兒在恩馨辦了一個卡，肯定是工作人員給她推銷，要她做另外一個項目。」

注射脫細胞真皮基質後昏迷

根據負責搶救的湖南航天醫院指出，王女在恩馨醫療美容診所注射「脫細胞真皮基質」後，隨即突發昏迷，手術室人員立即為其做心肺復甦法、注射腎上腺素等一系列搶救措施。

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王女送入湖南航天醫院後，仍無心跳和呼吸，隨即緊急插管、用呼吸機輔助呼吸及中心靜脈穿刺置管等急救措施，但王女至今仍沒有清醒，仍在深切治療部。報道指出，王女有3個孩子，如今她陷入昏迷，家屬不知如何是好，希望院方負起責任。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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