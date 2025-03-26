私密處修復｜女子手術後昏迷90小時至今 家屬控醫院疏忽

《政法頻道》報道，昏迷的王姓女子家屬透露，她於21日下午在長沙醫美診所「恩馨綜合醫院」，繳交近12.4萬人民幣（約13.3萬港元）醫療費，接受私密處修復手術。豈料王女進入手術室才短短1個多小時，手術室突然陷入慌亂，有醫護人員跑出跑入，王女隨即被救護車送往其他醫院搶救。

湖南省長沙市驚傳一宗醫療事故，一名女子到醫院接受「私密處修復」手術，豈料術後昏迷不醒，至今已超過90多個小時，家人心急如焚，指控醫院疏忽。

報道指紀錄顯示，王女共接受3項手術，部位均為私密處。王女母親氣憤地說，「我女兒在恩馨辦了一個卡，肯定是工作人員給她推銷，要她做另外一個項目。」

注射脫細胞真皮基質後昏迷

根據負責搶救的湖南航天醫院指出，王女在恩馨醫療美容診所注射「脫細胞真皮基質」後，隨即突發昏迷，手術室人員立即為其做心肺復甦法、注射腎上腺素等一系列搶救措施。