秘魯破獲台灣電騙集團救出44人 受害者被逼打勒索電話 每天僅吃一餐

南美洲秘魯警方周一(9日)公布破獲一個台灣電騙集團，救出44名被拘禁脅逼打詐騙電話勒索的亞洲人，當中包括43名馬來西亞人和1名台灣人。(網上圖片)

南美洲秘魯警方周一(9日)公布破獲一個台灣電騙集團，救出44名被拘禁脅逼打詐騙電話勒索的亞洲人，當中包括43名馬來西亞人和1名台灣人。受害人被逼向馬來西亞及台灣的公司打詐騙電話，並勒索金錢。他們被關在擁擠的屋內，一天只吃能一餐。

警方周末在秘魯首都利馬一處郊區展開救人行動，負責人口販運調查小組負責人馬拉維表示，受害人被迫訛稱警察或司法人員，打電話到多間位在馬來西亞和台灣的公司勒索金錢，騙對方透露個人銀行資訊或將錢轉到第三方戶口。他們僅在夜間工作，居住環境很擁擠，每天只能吃一餐。