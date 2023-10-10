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中國
2023-10-10 13:14:34

秘魯破獲台灣電騙集團救出44人 受害者被逼打勒索電話 每天僅吃一餐

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南美洲秘魯警方周一(9日)公布破獲一個台灣電騙集團，救出44名被拘禁脅逼打詐騙電話勒索的亞洲人，當中包括43名馬來西亞人和1名台灣人。(網上圖片)

南美洲秘魯警方周一(9日)公布破獲一個台灣電騙集團，救出44名被拘禁脅逼打詐騙電話勒索的亞洲人，當中包括43名馬來西亞人和1名台灣人。(網上圖片)

南美洲秘魯警方周一(9日)公布破獲一個台灣電騙集團，救出44名被拘禁脅逼打詐騙電話勒索的亞洲人，當中包括43名馬來西亞人和1名台灣人。受害人被逼向馬來西亞及台灣的公司打詐騙電話，並勒索金錢。他們被關在擁擠的屋內，一天只吃能一餐。

警方周末在秘魯首都利馬一處郊區展開救人行動，負責人口販運調查小組負責人馬拉維表示，受害人被迫訛稱警察或司法人員，打電話到多間位在馬來西亞和台灣的公司勒索金錢，騙對方透露個人銀行資訊或將錢轉到第三方戶口。他們僅在夜間工作，居住環境很擁擠，每天只能吃一餐。

拘6台灣人和2秘魯人

警方在行動中拘捕6名台灣人和2名秘魯人。該犯罪集團在社交平台以賭場工作機會為餌，誘騙受害人前往利馬。他們先被帶到荷蘭首都阿姆斯特丹，9月再到秘魯。

受害人一到當地，就被名為「紅龍」（Red Dragon）的台灣犯罪集團成員拿走護照，並且不讓他們與親屬聯繫。兩名女子成功逃出並且報警後，警方隨即展開行動。

調查人員從拘禁受害人人的房子中起出逾1萬美元（約7.8萬港元）、數十部機和銀行卡。

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