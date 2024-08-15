租房「女生優先」中伏！內地女洗澡驚見針孔攝影機　遭變態房東偷拍長達1年半

內地一名女子小李（化名）赴上海打拼，並找到優先租給女性、與房東合住的租屋處。沒想到，小李住了一年半後，某次洗澡時偶然發現浴室窗台竟藏了針孔攝影機，正對著自己偷偷拍攝。小李於是將房東告上法院求償。

男房東合租「女生優先」因女性比較愛乾凈 根據中國媒體《新聞晨報》，上海廣播電視台「案件聚焦」節目13日報導了一起法院判決。一名30多歲的女子小李，2021年在上海閔行區租房，房子2室1廳，小李住其中一間，男房東徐某則住另一間，月租1600元人民幣。 閔行區人民法院法官沈會川指，徐某在租屋資訊寫明了合租，且「女生優先」，「他說是因為他經常出差，希望找一個愛乾凈的人，由於女性比較愛乾凈，所以他找的是女性優先」。 小李與房東合住近一年半後，某天洗澡時偶然發現窗台上有亮光，撥開窗簾後，竟看見小型攝像機正對著自己拍攝。驚恐的她立刻報警，之後，公安機關對徐某作出了行政拘留10日的行政處罰。

承認偷拍房客是為了滿足自己的病態私慾 報導提到，小李事後回想起每次洗澡前後，房東都會藉故上廁所，在她洗澡前去一趟，洗完澡後又會再去一趟。身心備受煎熬的小李，在一段時間裡，總覺得有人窺探自己，就醫後被診斷為重度焦慮、重度抑鬱。小李的精神狀態嚴重影響了正常工作生活，於是將徐某告上法庭，要求其賠償醫療費、精神損害撫慰金等。 對於小李的指控，許某則在法庭宣稱家中曾養狗，因此在2、3年前購買了攝影機，但之後就閒置著。徐某始終否認曾偷拍過小李，也沒有看過拍攝內容，更認為小李的病情是偽造的。 報導指出，然而徐某的辯解和此前在公安機關的口供自相矛盾。筆錄顯示，徐某承認自己偷拍房客，是為了滿足自己病態的私慾。 法官表示，徐某是有預謀地實施了偷拍行為，情節非常惡劣。閔行法院判決被告徐某賠償小李精神損害撫慰金、醫療費等2.5萬元人民幣。 法官同時指，根據公安機關查明的事實，被告的行為違反《治安管理處罰法》的相關規定，已接受行政處罰。但由於沒有充分證據表明被告對拍攝的影像進行傳播或者擴散，因此尚未構成刑事犯罪。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章