秦嶺情侶深爬冰晶頂遇天氣突變失溫亡　救援惋惜：女孩再走10分鐘就獲救(有片)

西安市鄠邑區應急管理局周一(21日)下午發布情況通報，指19日下午有4人被困秦嶺冰晶頂，經全力搜救，2人安全下山，另外一對24歲男女被發現時因失溫已無生命體征。據指兩名死者為情侶關係，有參與救援的人士惋惜表示，女孩再走10分鐘就能獲救。

綜合《齊魯晚報》等內地媒體報道，日前有多名西安網民發帖指，秦嶺冰晶頂有多人被困，當局派員經過十多個小時救援，救出部分被困者，另有2人遇難，關係為情侶。救援人員表示，他們一行4人，從野路夜爬冰晶頂想次日早上看雲海，在途中天氣突變遇難，其中2人獲救，2人遇難。參與救援的王先生於21日表示，當日他發現其中1名遇難者為女性，女孩所處位置離景區有人的地方很近，他惋惜表示：「再走10分鐘，就有人了，女孩就能活。」