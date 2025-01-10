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中國
2025-01-10 14:33:00

秦皇島有醫院設「不愛上學」門診　每日收至少30名患者(有片)

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秦皇島有醫院設「不愛上學」門診，每日收至少30名患者。(微博)

秦皇島有醫院設「不愛上學」門診，每日收至少30名患者。(微博)

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有學生對上學提不起勁，可能涉及複雜原因。內地秦皇島就有一間醫院設有「不愛上學」門診，針對各年齡的學生，診斷病人涵蓋從小學生至研究生，近兩年來前來問診的學生群體增多。每日前來問診的患者大概有3040人，引發內地網民關注。

綜合《澎湃新聞》、《正在新聞》等內地媒體報道，秦皇島市中西醫結合醫院港口醫院「不愛上學」門診岳醫生周三(8)介紹，此門診針對各年齡段的學生，診斷病人涵蓋從小學生至研究生。他強調，「不愛上學」只是表象，背後反映的是青少年的心理健康狀況。岳醫生指，「不愛上學」門診收治病人中初中、高中的學生佔據多數，也有小學生、大學生前來診療，其表現出的「不愛上學」背後是學生面臨的心理問題及軀體化癥狀。

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「不愛上學」門診簡介。(微博)

「不愛上學」門診簡介。(微博)

網民：你問問醫生愛不愛上班？

岳醫生說：「就診後我們要給他(患者)做心理量表，還有問診，對其出現的情況進行識別。一些學生的狀態、體能、注意力可能達不到學校活動的要求。」岳醫生分析稱，從生物心理社會醫學模式分析，引發青少年抑鬱、失眠、焦慮的原因既有個體差異，也有來自家庭、學校、社會上的壓力。

報道曝光後令不少網民驚訝：「真的假的」、「醫院有個不愛上學門診？沒聽錯吧？」、「這怎麽感覺像是一個笑話而不是事實呢」、「你問問醫生愛不愛上班？」，亦有網民反應正面的表示：「這個門診真的很有必要」、「這個不愛上學門診聽起來很有必要」、「這個課程我需要」、「這屬於醫療服務創新吧」。

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