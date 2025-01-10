秦皇島有醫院設「不愛上學」門診　每日收至少30名患者(有片)

有學生對上學提不起勁，可能涉及複雜原因。內地秦皇島就有一間醫院設有「不愛上學」門診，針對各年齡的學生，診斷病人涵蓋從小學生至研究生，近兩年來前來問診的學生群體增多。每日前來問診的患者大概有30至40人，引發內地網民關注。

綜合《澎湃新聞》、《正在新聞》等內地媒體報道，秦皇島市中西醫結合醫院港口醫院「不愛上學」門診岳醫生周三(8日)介紹，此門診針對各年齡段的學生，診斷病人涵蓋從小學生至研究生。他強調，「不愛上學」只是表象，背後反映的是青少年的心理健康狀況。岳醫生指，「不愛上學」門診收治病人中初中、高中的學生佔據多數，也有小學生、大學生前來診療，其表現出的「不愛上學」背後是學生面臨的心理問題及軀體化癥狀。