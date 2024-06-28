移送軍事檢察機關 李尚福魏鳳和被開除黨籍

中共中央政治局會議昨天審議並通過中央軍委分別有關原國務委員兼國防部長李尚福與魏鳳和的報告，決定開除二人黨籍並終止其黨的二十大代表資格，並將他們涉嫌犯罪問題，移送軍事檢察機關依法審查起訴。

審查調查確認66歲李尚福和70歲魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律。其中李尚福違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。魏鳳和則違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪。