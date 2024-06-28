移送軍事檢察機關 李尚福魏鳳和被開除黨籍

中共中央政治局會議昨天審議並通過中央軍委分別有關原國務委員兼國防部長李尚福與魏鳳和的報告，決定開除二人黨籍並終止其黨的二十大代表資格，並將他們涉嫌犯罪問題，移送軍事檢察機關依法審查起訴。
審查調查確認66歲李尚福和70歲魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律。其中李尚福違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。魏鳳和則違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪。
調查中還發現李、魏有其他嚴重違紀違法問題線索，李身為黨和軍隊高級領導幹部，喪失黨性原則，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣：魏身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重污染部隊政治生態。二人的行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。軍委紀委監委於去年8月31日對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查後近一個月後，立案調查魏鳳和。此前二人已被中央軍委開除軍籍。
二十屆三中全會 下月15至18日召開
另外，中共中央政治局昨召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，中共中央總書記習近平主持會議。會議決定中共第二十屆中央委員會第三次全體會議下月15日至18日在北京召開。會議強調，進一步全面深化改革的總目標，是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善。進一步推動全面深化改革時，必須堅持黨的全面領導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，同時要堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持全面依法治國及處理好經濟和社會、政府和市場、發展和安全等關係。