稱盜用父親肖像追討逾2億人民幣　李小龍女兒控「真功夫」案開庭

內地著名快餐品牌「真功夫」，多年來一直用一名「功夫小黃人」、疑似已故華裔武打巨星李小龍的形象設計旗下商標，早前被李小龍女兒李香凝入稟內地上海法院，控告「真功夫」盜用父親肖像作為商標，要求法院判令「真功夫」賠償其經濟損失2.1億元人民幣，以及維權合理開支8.8萬元人民幣。案件爭議多年，今日早上9時在上海市第二中級人民法院開庭審理。

入稟狀顯示，李小龍女兒(Shannon Lee，中文名：李香凝)是Bruce Lee Enterprises, LLC(李小龍有限責任公司)法人代表，該公司表示，公司合法享有李小龍相關的各種權益，已陸續在中國內地註册多個與李小龍相關商標，並指控「真功夫」擅自使用李小龍肖像，既侵犯了李小龍肖像上承載的人格尊嚴，也侵犯了財產上的利益，要求「真功夫」停止使用李小龍形象，並在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關，以及要求法院判令「真功夫」作出賠償。

真功夫：無侵權不會更改商標

案件源自2019年12月，李小龍的女兒李香凝正式向「上海市第二中級人民法院」提告，指控「真功夫」多年來盜用父親李小龍的形象。李香凝一方的代表律師曾表示，真功夫在商業上的成功是完全建立在侵權的基礎之上，並整理「真功夫」由2004至2016年間所用的各個商標，基本上每一個都是模仿李小龍在電影中的造型和姿態。

面對相關指控，「真功夫」曾堅稱公司沒有侵權，不會更改商標，亦不會尋求庭外和解。

網民： 第一感覺肯定認為李小 龍

有內地網民就今次開庭事件表示，大部分人看到「這個」(真功夫)標誌，第一感覺肯定認為李小龍，這樣使用李小龍的形象，的確應該徵得李小龍家屬的授權，並且支付使用費，惟如果被告說這不是李小龍，法院也不太好判定，認為必須要先證明有關標誌就是李小龍才行。 ​