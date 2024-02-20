空中驚魂︱菲律賓往上海客機充電器爆炸 機艙罩濃煙急降香港(有片)

菲律賓皇家航空一班由長灘島飛往上海的RW602客機，周一（19日）飛行途中有乘客的充電器爆炸，機艙布滿濃煙，導致客機急降香港。機場消防及應急救援人員趕到現場處置，事件中沒人受傷。

有乘客違規為iPad充電 該班航機的乘客今日（20日）向內媒透露事件詳情，指「飛機上基本都是去旅遊的中國人」，一名旅客在飛行途中不遵守規則，使用充電器為iPad充電時引發爆燃。飛機機艙前方頓時冒出大量煙霧，瞬間充斥艙內，煙味刺鼻，引起一片慌亂，前段機艙乘客捂著口鼻往後方暫避濃煙，有空姐把充電器放置在洗手間。

為了乘客安全，航班緊急降落香港國際機場，擾攘了約一個多小時。據報道，經過一系列安全措施後，航班最終安全抵達目的地上海。乘客稱原定當晚9時許到埗，最終翌日凌晨0時30分才抵達。