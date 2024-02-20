空中驚魂︱菲律賓往上海客機充電器爆炸 機艙罩濃煙急降香港(有片)

菲律賓皇家航空一班由長灘島飛往上海的RW602客機，周一（19日）飛行途中有乘客的充電器爆炸，機艙布滿濃煙，導致客機急降香港。機場消防及應急救援人員趕到現場處置，事件中沒人受傷。
有乘客違規為iPad充電
該班航機的乘客今日（20日）向內媒透露事件詳情，指「飛機上基本都是去旅遊的中國人」，一名旅客在飛行途中不遵守規則，使用充電器為iPad充電時引發爆燃。飛機機艙前方頓時冒出大量煙霧，瞬間充斥艙內，煙味刺鼻，引起一片慌亂，前段機艙乘客捂著口鼻往後方暫避濃煙，有空姐把充電器放置在洗手間。
為了乘客安全，航班緊急降落香港國際機場，擾攘了約一個多小時。據報道，經過一系列安全措施後，航班最終安全抵達目的地上海。乘客稱原定當晚9時許到埗，最終翌日凌晨0時30分才抵達。
#SONDAKİKA— 🇹🇷 TOLGA ÖZÇELİK 🇹🇷 (@tolgaozcelkk90) February 20, 2024
Hong Kong üzerinde yolcu uçağında elektrik bankası patladı
Olayın Royal Air Filipinler RW602 sefer sayılı uçağında meydana geldiği bildirildi. Plansız inişin nedeni yolculardan birinin üzerinde patlayan güç bankasıydı.
Bir adamın iPad'ini şarj etmeye çalışmasının… pic.twitter.com/TXS0LaUmNX