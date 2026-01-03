空襲委內瑞拉︱外交部強烈譴責美方霸權行徑　本港保安局籲當地港人注意安全

美國對委內瑞拉實施軍事打擊，美國總統特朗普在社交媒體發文，指已抓獲委國總統馬杜羅及夫人，將他們帶離委內瑞拉。在北京，外交部被問到中方對此有何評論。
發言人表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。發言人指美方這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。中方敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨及原則，停止侵犯別國的主權安全。
外交部提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地的人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。
本港保安局表示，委內瑞拉並未涵蓋於本港外遊警示制度下，但鑑於當地最新情況，保安局已更新外遊警示網頁有關委內瑞拉的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應留意情况，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。
入境處表示獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐委內瑞拉大使館及旅遊業監管局了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。
身在委內瑞拉的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868。
