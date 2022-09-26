穿「超高叉泳衣」比賽被轟暴露不得體 美女運動員澄清「符合規定」

有網民就反駁，「現在不是晚清，不用那麼封建！所謂仁者見仁，淫者見淫」、「不然穆斯林頭巾長袍更合適？」、「以後要不穿羽絨服得了，跳水也穿潛水服」、「動漫穿的不暴露？你還這麼喜歡看」、「這種比賽本來就是穿的越少越好，減少摩擦」。

鐵人三項國家一級運動員馮競爽(阿爽)本月中參加一場鐵人三項比賽取得第三名後，在社交平台發短片慶祝，未料其緊身連身運動服引來大量網民批評，質疑其穿著「超高叉泳衣」比賽極不得體，炮轟「暴露」、「設計不合理」、「為了博眼球」，還稱「再不了解這項運動，鐵人三項也不至於短褲和丁字褲差不多吧」，並悔辱阿爽是「鐵人三項媛」。

近年不少女性將瑜伽褲當作出街褲穿著，引來「似露出下體」、「影響市容」等諸多抨擊，沒想到鐵人三項運動員穿著鐵人三項標準運動服比賽，也會掀起熱議，被炮轟「不得體」、「過於露骨」。

馮競爽：冀公眾關注鐵人三項運動本身

阿爽隨後拍片解釋，鐵人三項即是游泳、單車及跑步共三個項目，根據國際鐵人三項聯盟(ITU)相關規定和標準，鐵人三項有兩款運動服，一款是「平角褲」，一款是「三角褲」，上面還要印上運動員姓名、代表國家、ITU標誌及贊助商Logo等，而自己選擇三角褲版本，首先是因為要游泳，運動服材料類似泳衣，相當緊身，否則「下水會兜水」，而穿緊身的運動服「它腿部也會很緊」，踏單車、跑步期間「會勒住我的腿，感覺很不舒服」；其次是「我可以曬黑，但我不願意曬出『黑絲』」，曬到整條腿似穿了一截黑色絲襪的話，穿短裙就不好看，所以寧願全身曬得均勻。

阿爽又強調，相對於「衣服布料少不少、車貴不貴」，希望大眾更關注鐵人三項運動及所有運動員的體育精神。

有內地傳媒亦引述一名鐵人三項裁判稱，阿爽所穿的運動服並無問題，網民的質疑，其實亦反映出公眾對鐵人三項及其裝備、服裝相關了解較少。

家屬：馮競爽比賽後入院割息肉，正在休養

另有報道引述阿爽一位家屬稱，「阿爽這次比賽之後有些累，身體裡面有個息肉，剛做完手術，現在正在恢復階段，我在醫院陪護」。該名家屬並提到，阿爽2018年已退出國家隊，今次參賽純屬業餘愛好，「很多人根本不懂(鐵人三項)，都在看熱鬧，在不懂的情況下評頭論足，(我們)怎麼解釋也解釋不了」，認為體育應該融合文化教育，積極融入全社會，而不是當成娛樂八卦，希望網民更多關注鐵人三項運動本身。

今次賽事名為「桃醉平谷 2022中國．京津冀鐵人三項賽暨第二十三屆三夫鐵人三項賽」，由中國鐵人三項運動協會、北京市體育局、北京市平谷區人民政府、北京三夫戶外用品股份有限公司主辦，北京市社會體育管理中心、北京市平谷區體育局、北京市平谷區金海湖鎮人民政府、北京山水金海湖旅遊文化發展有限責任公司承辦，為「三夫鐵人三項賽」升級版。三夫鐵人三項賽2017年被北京市體育局授予「北京市體育產業示範項目」榮譽稱號，2019年被國家體育總局體育文化發展中心授予「2019中國體育旅遊精品賽事」稱號，2020年獲北京市體育局授予「2020精品賽事貢獻獎」榮譽稱號，2021年升級為中國鐵人三項運動協會A級賽事。