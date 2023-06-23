端午節｜河南考古團隊發現「最古老粽子」　餡料保持完好2000幾年仲未食

考古團隊在戰國中期的貴族古墓中，發現了大量的黑色圓形植物包裹。（圖／翻攝河南省文物考古研究院）

記者陳怡伶／綜合報道

說到端午節的習俗，許多人都會想到「吃粽子」，關於粽子的由來則流傳許多說法。近日河南省文物考古研究院團隊在戰國中期的貴族古墓中，發現了大量的黑色圓形植物包裹，被葉子和麻繩包住。專家推測，這些黑色植物包裹可能是截至目前考古發現最古老的粽子，有2000多年的歷史。

當地現今仍流傳食用槲葉粽子

綜合內媒報道，信陽城陽城遺址八號墓考古發掘現場負責人武志江介紹，八號墓是一座戰國中期楚國貴族的墓葬。在挖掘過程中，考古人員發現了約40個大量用葉子包着的圓形包裹。

隨著包裹一同出土的還有少量樹枝，考古人員推測這些植物包裹幾個為一組，串在或繫在樹枝上，每個包裹直徑13至15厘米，厚度3至5厘米。

出土的黑色圓形包裹直徑13至15厘米，厚度3至5厘米。（圖／翻攝河南省文物考古研究院）