端午節｜河南考古團隊發現「最古老粽子」　餡料保持完好2000幾年仲未食

記者陳怡伶／綜合報道
說到端午節的習俗，許多人都會想到「吃粽子」，關於粽子的由來則流傳許多說法。近日河南省文物考古研究院團隊在戰國中期的貴族古墓中，發現了大量的黑色圓形植物包裹，被葉子和麻繩包住。專家推測，這些黑色植物包裹可能是截至目前考古發現最古老的粽子，有2000多年的歷史。
當地現今仍流傳食用槲葉粽子
綜合內媒報道，信陽城陽城遺址八號墓考古發掘現場負責人武志江介紹，八號墓是一座戰國中期楚國貴族的墓葬。在挖掘過程中，考古人員發現了約40個大量用葉子包着的圓形包裹。
隨著包裹一同出土的還有少量樹枝，考古人員推測這些植物包裹幾個為一組，串在或繫在樹枝上，每個包裹直徑13至15厘米，厚度3至5厘米。
出土的黑色圓形包裹直徑13至15厘米，厚度3至5厘米。（圖／翻攝河南省文物考古研究院）
考古人員通過體視顯微鏡分析發現，40個完整包裹內有39個裡面裝的是沒有脫殼、沒有煮過的稻穀，另外1個裝的是黍，也就是具有黏性的大黃米，而包裹外層的葉子則為槲葉。有趣的是，河南當地現今仍流傳食用槲葉粽子（又稱檞包）的習俗，專家分析，這可能是至今發現最古老的粽子。
地下水浸泡形成特殊埋藏環境
至於為什麼植物包裹能夠千年未腐？武志江說明，由於八號墓所處位置地下水位較高，墓室整體被地下水浸泡，形成特殊的埋藏環境，這為墓葬中的文物保存創造了有利條件。
在此之前，考古學家發現的最古老粽子，收藏於安徽省蕪湖市南陵縣博物館。據南陵縣博物館介紹，該實物粽子距今至少有900年，是考古學家在南陵縣弋江鎮鐵拐村發現的。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章