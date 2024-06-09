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2024-06-09 16:15:21

端午節2024｜湖北龍舟賽翻船1人溺斃　重慶同類事件致3死

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端午節2024｜湖北龍舟賽翻船多人墮水　57歲槳手溺斃

湖北省黃岡市黃梅縣在端午連假期間舉辦龍舟賽，不料在8日比賽過程中發生翻船事故，導致多人落水，其中一名57歲男性槳手搶救不治身亡。

據《封面新聞》、《湖北日報》等報道，黃梅縣分路鎮西河水域民眾8日發起端午划龍舟活動，參賽隊伍多為附近村莊、社區人員。不料，一龍舟在過程中側翻造成多人落水。落水人員全部獲救上岸，其中一名57歲楊姓男子被緊急送醫，搶救無效不幸身亡。

朱元璋、陳友諒曾在附近水戰

網傳畫面顯示，兩隊伍在競渡期間，一支隊伍龍舟側翻倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，其他參賽隊伍及人員衝向側翻龍舟施救。

當地村民介紹，黃梅縣臨近江西九江，端午期間除了紀念屈原，還因為朱元璋、陳友諒曾在附近鄱陽湖水戰，賽龍舟文化氛圍深厚，參加活動的大多是200多名槳手的大龍舟，並且是站立劃槳，氣勢很足。群眾參與熱情很高，每年都有小區域自行組織的活動，還有跨區域的比賽，一般從農曆5月初一持續好幾天，同一天會有多場比賽。

訓練時沒防護措施

另據《澎湃新聞》，一艘原本計劃參加第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽的龍舟，5日在重慶秀山縣洪安古鎮訓練時發生翻船事故。造成3人遇難，多人受輕傷。對此，官方已取消了原定的龍舟邀請賽。

有疑似知情人士爆料稱，多人在事發時未穿救生衣。秀山縣政府稱該事故還未完成定調，但對訓練時沒防護措施一事，會加強安全管理，同時將對事故進行重點檢討。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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