符合實際｜繼續堅持動態清零 吳尊友：中國防控最佳選擇

內地本土疫情略為放緩，前日新增3,297宗確診、18,187宗無症狀感染、7宗死亡，死亡個案場均來自上海，當地確診及無症狀感染分別有3,084及17,332宗。國家衛健委昨表示，自上月1日起至本周一，內地今波本土疫情已有逾49.7萬人受感染，「波及除西藏以外所有省份」，重申要繼續堅定不移貫徹落實「動態清零」總方針，盡早實現社會面清零目標。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友(圖)則強調，動態清零「是我國防控策略的最佳選擇」。
吳尊友表示，動態清零不追求零感染，但要「發現一宗、消滅一宗」，不讓新冠病毒在疫情發生地流行，亦防止病毒擴散至其他區域，及時阻斷傳播，控制疫情。他認為，動態清零以最小的社會成本投入，獲得最大的社會效果，符合中國的防控實際，而在沒有本土持續傳播、且本土疫情主要來自境外輸入的情況下，動態清零策略是最佳選擇。他又指出，人類對新冠病毒的認識仍然非常有限，未來新冠病毒變種及疫情發展方向非常複雜難料，故要從思想上做好與新冠長期鬥爭的準備，增強戰勝疫情的信心，同時避免被過於樂觀的「疫情終止」信息所蒙蔽。
另外，國家衛健委表示，上海市近日疫情仍處於高位，社區傳播風險仍然較高，防控形勢依然嚴峻，防控任務仍十分艱巨、緊迫。上海正全力推進社會面清零，前日新增的感染個案，絕大多數是在閉環隔離管控中發現；新增7宗死亡個案年齡介乎60至101歲，全部未打新冠疫苗，患有冠心病、糖尿病、高血壓等基礎疾病，入院後病情惡化，搶救後不治，直接死亡原因由基礎疾病導致。與此同時，上海重點工業企業等正逐步復工復產，其中Tesla上海超級工廠8,000名員工昨日復工，廠房正式恢復生產；280家食品生產企業亦已經復工復產。
台增1626確診 2歲患兒急性腦炎亡
台灣方面，昨新增本土確診個案再創新高，達1,626宗，並新增2宗死亡個案，分別是九旬翁及2歲男童，是台灣首現兒童新冠死亡個案。中央流行疫情指揮中心稱，該名男童父親最先發病，男童則本月13日發燒、14日確診並送入深切治療部，出現急性腦炎併發多重器官異常及敗血症，曾使用呼吸器、類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋等治療，一度有改善，但整體病情不樂觀，延至昨日不治。該名九旬翁曾接種3劑新冠疫苗，患有癌症、心衰竭、慢性腎病，本月13日呼吸困難送院、14日確診，最終因新冠肺炎導致急性腎衰竭，16日離世。