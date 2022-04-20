符合實際｜繼續堅持動態清零 吳尊友：中國防控最佳選擇

內地本土疫情略為放緩，前日新增3,297宗確診、18,187宗無症狀感染、7宗死亡，死亡個案場均來自上海，當地確診及無症狀感染分別有3,084及17,332宗。國家衛健委昨表示，自上月1日起至本周一，內地今波本土疫情已有逾49.7萬人受感染，「波及除西藏以外所有省份」，重申要繼續堅定不移貫徹落實「動態清零」總方針，盡早實現社會面清零目標。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友(圖)則強調，動態清零「是我國防控策略的最佳選擇」。

吳尊友表示，動態清零不追求零感染，但要「發現一宗、消滅一宗」，不讓新冠病毒在疫情發生地流行，亦防止病毒擴散至其他區域，及時阻斷傳播，控制疫情。他認為，動態清零以最小的社會成本投入，獲得最大的社會效果，符合中國的防控實際，而在沒有本土持續傳播、且本土疫情主要來自境外輸入的情況下，動態清零策略是最佳選擇。他又指出，人類對新冠病毒的認識仍然非常有限，未來新冠病毒變種及疫情發展方向非常複雜難料，故要從思想上做好與新冠長期鬥爭的準備，增強戰勝疫情的信心，同時避免被過於樂觀的「疫情終止」信息所蒙蔽。