第三次習拜會 習近平︰致力維持中美關係穩定目標不變

國家主席習近平於當地時間16日下午，在秘魯利馬跟美國總統拜登會晤(圖)，是拜登出任總統以來第3次「習拜會」，亦是其卸任前最後一次。習近平指過去4年中美關係歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。他強調美大選後，中方致力維持雙方關係穩定目標不變，並指若中美做夥伴、求同存異，關係能取得長足發展。
時值美國政府快將換屆，會前各界預期今次會面旨在反思關係多於達成重大成果。會面歷時約兩小時，習近平指中美過去4年確定了雙方關係的指導原則，恢復和新建二十多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業及氣候等取得成果。他提到七大總結，一是要有正確戰略認知，新冷戰打不得也打不贏，對華遏制不會得逞；二是要言必信、行必果，若美方總是說一套、做一套，將損雙方互信；三是要平等相待，中美均不應按自己意願改造對方、不能壓制對方和剝奪對方正當發展權利。
4條紅線不容侵犯
四是不能挑戰紅線，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係政治基礎，必須恪守，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。五是要多對話合作，在當前形勢下中美共同利益不減反增，如經貿、農業、禁毒及衛生等，加上氣候變化和AI等全球挑戰以及國際熱點問題，均須中美合作。六是要回應人民期待，著眼兩國人民福祉及匯聚人民力量，為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路。七是要展現大國擔當，應時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，開展良性互動，不脅迫別國選邊站隊。
習近平指中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展目標沒變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係原則沒變；堅定維護自身主權、安全、發展利益立場沒變；賡續中美人民傳統友誼願望亦沒變。拜登稱儘管中美有分歧，但保持坦誠對話，可免誤判及確保競爭不會演成衝突，「過去四年，我們已證明這種關係可行」。白宮聲明指拜登在會上譴責北韓派兵援俄，並對中國持續支持俄羅斯國防工業表達憂慮。中美亦首次就限制AI使用核武的政策達成共識。