第三次習拜會 習近平︰致力維持中美關係穩定目標不變

國家主席習近平於當地時間16日下午，在秘魯利馬跟美國總統拜登會晤(圖)，是拜登出任總統以來第3次「習拜會」，亦是其卸任前最後一次。習近平指過去4年中美關係歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。他強調美大選後，中方致力維持雙方關係穩定目標不變，並指若中美做夥伴、求同存異，關係能取得長足發展。

時值美國政府快將換屆，會前各界預期今次會面旨在反思關係多於達成重大成果。會面歷時約兩小時，習近平指中美過去4年確定了雙方關係的指導原則，恢復和新建二十多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業及氣候等取得成果。他提到七大總結，一是要有正確戰略認知，新冷戰打不得也打不贏，對華遏制不會得逞；二是要言必信、行必果，若美方總是說一套、做一套，將損雙方互信；三是要平等相待，中美均不應按自己意願改造對方、不能壓制對方和剝奪對方正當發展權利。