第二度會馬英九 習近平：兩岸沒心結不能化解

中共總書記習近平周三在北京會見到訪大陸的國民黨前主席馬英九，習近平高度評價馬英九堅持九二共識、反對台獨，又指外部的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢。習近平表示，「兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。」今次是兩人繼2015年11月7日在新加坡香格里拉大酒店會晤後，第二度見面，馬英九在談及九二共識時提到「一個中國各自表述」。

習近平與馬英九見面時雙方握手16秒，致詞時說「馬先生」素有民族情懷，堅持「九二共識」，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，「我對此高度評價」。習近平強調，要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。他指出，兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共同追求和平統一的美好未來。

習近平表示，兩岸關係和平發展關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。習近平邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看，並歡迎台灣青年來祖國大陸追夢。他又對花蓮7.2級地震遇難同胞表示哀悼，對災民表示慰問。