第二度會馬英九 習近平：兩岸沒心結不能化解

中共總書記習近平周三在北京會見到訪大陸的國民黨前主席馬英九，習近平高度評價馬英九堅持九二共識、反對台獨，又指外部的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢。習近平表示，「兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。」今次是兩人繼2015年11月7日在新加坡香格里拉大酒店會晤後，第二度見面，馬英九在談及九二共識時提到「一個中國各自表述」。
習近平與馬英九見面時雙方握手16秒，致詞時說「馬先生」素有民族情懷，堅持「九二共識」，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，「我對此高度評價」。習近平強調，要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。他指出，兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共同追求和平統一的美好未來。
習近平表示，兩岸關係和平發展關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。習近平邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看，並歡迎台灣青年來祖國大陸追夢。他又對花蓮7.2級地震遇難同胞表示哀悼，對災民表示慰問。
馬英九提及「一個中國各自表述」
馬英九稱，這次他帶台灣青年學子訪陸，感謝大陸方面熱情接待，又表示最近兩岸情勢緊張，引發台灣民眾不安，並引用魯迅的講話「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」；兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受，相信兩岸的中國人絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端，避免走向衝突。馬英九表示，「堅持九二共識、反對台獨」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，他也有提及一個中國「各自表述」。由於賴清德將在5月20日就職台灣新任領導人，今次「習馬會」對兩岸形勢的表述，受到各界關注。在北京，有學者認為今次會面對兩岸關係帶來正面積極變化，有利台海和平及兩岸交流。兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國的共識，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」，反對「台獨」，求同存異，擱置爭議，共創雙贏。