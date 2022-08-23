米芝蓮2022｜台灣「必比登推介」出爐 台北台中台南高雄超值美食最平5蚊食到(附完整名單)

台灣正著手準備開關，等緊「返鄉下」嘅你係時候準備一下美食名單，準備去大吃特吃！米芝蓮台北、台中指南今年加入「美食之都」台南及擁有多元料理的高雄，而這份囊括了台灣四都美食的最新米芝蓮指南，周二率先公布平價美食「必比登推介」名單，共有141家食肆上榜，比去年大增51家，其中台南憑當地知名小吃及台灣菜佔據27席位，包括虱目魚、鹹粥、擔仔麵、米糕、牛肉湯等，最平20元新台幣(下同)、即大約5港元就吃到。

《台北、台中、台南及高雄米芝蓮指南2022》必比登推介當中，台北佔57家、台中37家、台南27家、高雄20家。 台北6店新上榜 ⾩杭⾖漿、鼎泰豐等繼續榜上有名 台北有6家新上榜，包括以刀削麵、牛肉捲餅與豆沙鍋餅最受歡迎的「川畝園」、搬遷後再次上榜的「阿國切仔麵」、以雞肉料理聞名的台菜「雞家莊 (長春路)」、屹立70年的台菜店「元味料理」、經營超過60年的雲南菜「人和園」，以及素食餐廳「小小樹食 (大安路)」，其中雞家莊是由「入選餐廳」晉升為「必比登推介」。 其餘上榜食肆都是「老面孔」，包括源芳刈包、永康⽜⾁麵、⾩杭⾖漿、鼎泰豐 (信義路)、點⽔樓 (松⼭)、欣葉⼩聚 (南港)、陳董藥燉排⻣、海友⼗全排⻣、⼥娘的店等，都是不少香港人熟悉的食肆。

台中正宗越南美食、網紅小店等6食肆新上榜 台中也有6家食肆新上榜，其中3家是台菜，包括招牌料理為竹筒飯的「竹之鄉」、經營逾40年的「鳳記鵝肉老店」、揉合江浙菜烹調手法和台菜風味的「好先生」；另外3家包括由越南籍老闆娘主理、吸引大批同鄉和本地人光顧的河內美食「越南你好」；以麻醬麵、滷肉飯突圍，網絡評價極高的小店「小初店」；以及搬遷後再次上榜、經營超過50年的客家菜「牛稼莊」。 其餘上榜食肆包括阿坤麵、東⼭棧、鮮⿂鱻、菇神(新社)、宮原眼科醉⽉樓、沁園春、台客燒⾁粥、台中⾁員等。

台南上榜米糕肉燥飯僅二三十元 慳錢之選 今次台灣米芝蓮指南焦點之一的台南，又被稱為「小吃之都」，滿街都是溫體牛羊、虱目魚、土魠魚、鹹粥、擔仔麵、米糕、碗粿、小卷米粉、豬心冬粉等知名小吃，大部分已屹立數十年。上榜的19家小吃和2家粥品，包括阿星鹹粥、阿興虱目魚、小公園擔仔麵、葉家小卷米粉、保安路米糕等，還有4家沒有特別改名的「無名」牛肉湯、羊肉湯、虱目魚料理及鹹粥，分別位於東區東門路二段144號、中西區府前路二段51號、北區開元路313號及中西區大勇街85號。 台南上榜食肆大部分大約100元就能吃飽或者至少吃到一款食品，其中保安路米糕的米糕一份僅30元，肉燥飯只需20元，加個燙地瓜葉30元、滷蛋10元，100元還有找。另5家上榜食肆為台灣菜，分別是府城食府(安平)、筑馨居、東香台菜海味料理、阿美飯店及博仁堂。