粵半年破2475宗偷渡走私案 派逾500萬舉報獎金

為進一步鞏固「外防輸入」防線，廣東省公安、海關緝私部門、海警等今年初成立反偷渡反走私聯合行動指揮部，加強打擊偷渡走私，上半年已破獲378宗涉偷渡刑事案件，拘捕1,263名疑犯，查獲4,464名偷渡者；查處2,097宗涉走私案件，拘捕3,900名疑犯，扣查2.249艘涉走私船舶，檢獲2.2萬多噸走私凍肉、1,000多噸成品油、2.6億支香煙等。
粵警：珠江口北部灣偷渡走私明顯減少
廣東省公安廳指，經過半年持續嚴打高壓，廣東珠江口、北部灣偷渡走私活動明顯減少。廣東省公安廳還在今日上午的記者會上，向5名市民頒發2萬至15萬元(人民幣，下同)不等的獎金，獎勵他們近期揭發偷渡走私活動。今年以來，廣東省反偷渡反走私聯合行動收到530多條舉報線索，核實查獲1,400多名偷渡走私人士，發放獎金500多萬元。
粵警破致港警林婉儀殉職走私案
廣東省公安廳又公布多宗典型案例，當中多宗涉及粵港跨境走私及偷渡，其中一宗涉及去年10月香港水警總區高級督察林婉儀追截懷疑走私快艇期間墮海殉職一案。
廣東省公安廳指，廣州市公安局在調查上述案件時，發現一條為走私分子提供快艇引擎及相關配件，並生產、組裝、維修走私快艇的犯罪集團線索。今年5月31日，廣州警方聯同海警、海關緝私等部門，以及廣西相關地市公安及緝私部門，在廣東廣州、深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、陽江、肇慶，以及廣西北海、梧州，進行統一收網行動，並對廣東48處、廣西19處涉走私「三無」船舶的重點場所進行集中清理整治。行動中拘捕以李某麒為首的27名疑犯，整治非法船舶修造、紮水、組裝、藏匿點74處，扣查152艘「三無」船舶、282台快艇引擎及一批引擎配件。
一粵港跨境偷渡集團瓦解 12人被捕
另一宗在2月19日由東莞、廣州、清遠3地警方快速偵破的反偷渡案，成功瓦解一個長期組織他人偷渡往返粵港兩地的「阿松」犯罪集團。案情指，警方在廣東、廣西拘捕12名犯罪集團頭目及成員，扣押4艘犯案快艇、一批犯案手機，並凍結29.2萬元涉案資金，對該犯罪集團國內成員實行「全鏈條打擊」，對境外「蛇頭」亦依法逮捕追逃。與此同時，東莞警方發現66名身處內地的偷渡者，及時查處、管控，「極大地震懾了偷渡違法犯罪分子，有效防範境外疫情通過偷渡渠道輸入傳播」。
7內地女上月從香港偷渡回內地被截
此外，深圳公安、海警5月31日晚根據智慧海防、雷達光電系統及無人機持續監測，發現一個偷渡集團正進行偷渡活動，遂迅速布設海上、岸線及陸上關卡。6月1日零時23分，可疑船舶越過深港海域分界線，向深港惠交界水域東南方航行，深圳公安巡邏船及海警船馬上出動圍堵、攔截，零時40分在大鵬半島南側三門水道將其成功截停，當場查獲8名偷渡者，包括一名駕船的香港籍男子，其餘7人均為內地籍女子。
長期組織內地人偷渡來港 5主犯判囚2至9年
深圳公安還曾在去年下半年通過一名從香港偷渡回流的女子，發現一個長期組織內地居民在粵港間偷越邊境的犯罪集團，並聯合相關地市先後進行4次收網行動，共拘捕30名疑犯，包括7名犯罪集團成員。今年3月31日，深圳市寶安區人民法院對其中5名主犯作出一審判決，判囚2年至9年不等，並罰款6,000至20萬元不等。