粵半年破2475宗偷渡走私案 派逾500萬舉報獎金

廣東省公安廳指，經過半年持續嚴打高壓，廣東珠江口、北部灣偷渡走私活動明顯減少。廣東省公安廳還在今日上午的記者會上，向5名市民頒發2萬至15萬元(人民幣，下同)不等的獎金，獎勵他們近期揭發偷渡走私活動。今年以來，廣東省反偷渡反走私聯合行動收到530多條舉報線索，核實查獲1,400多名偷渡走私人士，發放獎金500多萬元。

廣東省公安廳在記者會上向5名市民頒發舉報偷渡走私的獎金。(互聯網)

廣東省公安廳指，廣州市公安局在調查上述案件時，發現一條為走私分子提供快艇引擎及相關配件，並生產、組裝、維修走私快艇的犯罪集團線索。今年5月31日，廣州警方聯同海警、海關緝私等部門，以及廣西相關地市公安及緝私部門，在廣東廣州、深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、陽江、肇慶，以及廣西北海、梧州，進行統一收網行動，並對廣東48處、廣西19處涉走私「三無」船舶的重點場所進行集中清理整治。行動中拘捕以李某麒為首的27名疑犯，整治非法船舶修造、紮水、組裝、藏匿點74處，扣查152艘「三無」船舶、282台快艇引擎及一批引擎配件。

一粵港跨境偷渡集團瓦解 12人被捕

另一宗在2月19日由東莞、廣州、清遠3地警方快速偵破的反偷渡案，成功瓦解一個長期組織他人偷渡往返粵港兩地的「阿松」犯罪集團。案情指，警方在廣東、廣西拘捕12名犯罪集團頭目及成員，扣押4艘犯案快艇、一批犯案手機，並凍結29.2萬元涉案資金，對該犯罪集團國內成員實行「全鏈條打擊」，對境外「蛇頭」亦依法逮捕追逃。與此同時，東莞警方發現66名身處內地的偷渡者，及時查處、管控，「極大地震懾了偷渡違法犯罪分子，有效防範境外疫情通過偷渡渠道輸入傳播」。

7內地女上月從香港偷渡回內地被截

此外，深圳公安、海警5月31日晚根據智慧海防、雷達光電系統及無人機持續監測，發現一個偷渡集團正進行偷渡活動，遂迅速布設海上、岸線及陸上關卡。6月1日零時23分，可疑船舶越過深港海域分界線，向深港惠交界水域東南方航行，深圳公安巡邏船及海警船馬上出動圍堵、攔截，零時40分在大鵬半島南側三門水道將其成功截停，當場查獲8名偷渡者，包括一名駕船的香港籍男子，其餘7人均為內地籍女子。

長期組織內地人偷渡來港 5主犯判囚2至9年

深圳公安還曾在去年下半年通過一名從香港偷渡回流的女子，發現一個長期組織內地居民在粵港間偷越邊境的犯罪集團，並聯合相關地市先後進行4次收網行動，共拘捕30名疑犯，包括7名犯罪集團成員。今年3月31日，深圳市寶安區人民法院對其中5名主犯作出一審判決，判囚2年至9年不等，並罰款6,000至20萬元不等。