粵港澳大灣區｜惠州港口海上風電場建成投產　刷新多項紀錄

由中國廣核集團建設，位於廣東惠州港口的海上風電項目在日前已經正式建成投產，全容量併網，是粵港澳大灣區第一個百萬千瓦級海上風電場，年發電量約30億千瓦時。
短短3年完成建設 每年供應30億千瓦時清潔電力
惠州港口海上風電場共分兩期建設，共計安裝104部海上風電機組，一期25萬千瓦項目於2020年12月13日海上主體工程開工，2021年12月28日全容量併網。至於二期75萬千瓦項目是在2023年3月15日海上主體工程開工，2023年12月12日正式投產。
該項目每年可為廣東省提供約30億千瓦時清潔電力，等效減少消耗約100萬噸標準煤，減少約235萬噸二氧化碳排放，相當於植樹造林6,750公頃，經濟效益和社會環保效益顯著。
惠州港口海上風電場的一大特色，是在艱難環境下快速施工。由於是無掩護海域，季風更迭令南海環流不斷演變，颱風侵擾頻繁，風機機位水深超過30米。加上現場有超過20米的厚淤泥流塑狀土層，海況及地質條件均極其複雜，全年有效施工窗口期不足120天。到了二期時，實際有效窗口期更不足60天。
在施工高峰期時，現場同時有9艘中國最先進的風機安裝平台參與建設，在保證施工安全、質量的前提下，創造中國風機吊裝新速度。
「核風光儲」 惠州打造千億級清潔能源產業基地
此外，該項目創新研發具有新型過渡段結構的深水區導管架基礎，採用世界單機容量最大的抗颱風半直驅12兆瓦海上風電機組，以及中國第一部14兆瓦海上風電機組，長達125米的風機葉片是中國之最。
該項目還刷新了中國行業內多項紀錄，包括吊裝完成中國首個750兆瓦海上升壓站、中國首個成功運用的智能水下定位架及氣囊輔助安裝海升導管架的海上風電項目，以及中國首個完成地勘當年即建成投產的海上風電項目。
據介紹，中廣核在惠州的新能源產業已累計投資近150億元，助力惠州加快將珠江東岸，打造成為新增長點及大灣區高質量發展重要地區。
惠州港口100萬千瓦海上風電場成功投產後，中廣核未來會繼續與惠州攜手，全力打造「核風光儲」多能互補、千億級清潔能源產業基地。
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