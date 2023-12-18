粵港澳大灣區｜惠州港口海上風電場建成投產　刷新多項紀錄

由中國廣核集團建設，位於廣東惠州港口的海上風電項目在日前已經正式建成投產，全容量併網，是粵港澳大灣區第一個百萬千瓦級海上風電場，年發電量約30億千瓦時。

短短3年完成建設 每年供應30億千瓦時清潔電力

惠州港口海上風電場共分兩期建設，共計安裝104部海上風電機組，一期25萬千瓦項目於2020年12月13日海上主體工程開工，2021年12月28日全容量併網。至於二期75萬千瓦項目是在2023年3月15日海上主體工程開工，2023年12月12日正式投產。

該項目每年可為廣東省提供約30億千瓦時清潔電力，等效減少消耗約100萬噸標準煤，減少約235萬噸二氧化碳排放，相當於植樹造林6,750公頃，經濟效益和社會環保效益顯著。

惠州港口海上風電場的一大特色，是在艱難環境下快速施工。由於是無掩護海域，季風更迭令南海環流不斷演變，颱風侵擾頻繁，風機機位水深超過30米。加上現場有超過20米的厚淤泥流塑狀土層，海況及地質條件均極其複雜，全年有效施工窗口期不足120天。到了二期時，實際有效窗口期更不足60天。

在施工高峰期時，現場同時有9艘中國最先進的風機安裝平台參與建設，在保證施工安全、質量的前提下，創造中國風機吊裝新速度。