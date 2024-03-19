粵省長王偉中：香港好、廣東好 見到香港車水馬龍

廣東省省長王偉中昨日（3月18日）來香港出席「廣東省2024年春茗」致辭時說，見到香港車水馬龍、人氣滿滿、百業復蘇、生機勃勃，一片欣欣向榮的繁華景象。 王偉中提到，過去一年粵港兩地人流、物流更暢旺，大灣區建設和粵港澳合作活力不斷增強，兩地合作和互動更加平頻。廣東省今年首兩月經濟持續回升向好，有信心、有決心推動今年經濟增長5%；明年粵港澳三地將共同舉辦全運會，將為粵港澳合作注入更多動力。他又說，香港一直是廣東吸引外資的重要地方，形容粵港一家親，「香港好、廣東好」。
李家超︰香港將與廣東同心同德
行政長官李家超致辭時表示，特區政府全力發揮一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，攜手其他大灣區城市，同心合力貢獻國家高質量發展，香港將與廣東同心同德、優勢互補，把握中央政策帶來的機遇，共同推動國家「新質生產力」。
李家超又說，廣東是經濟大省、製造業大省，科技創新資源豐富，實力雄厚，香港則全力鞏固國際金融、航運中心的地位，積極發展科技創新等新興產業，香港與廣東同根同源，不斷推動大灣區發展取得豐碩成果。 中聯辦主任鄭雁雄致辭時說，廣東與香港攜手推動「新質生產力」空間無比廣闊，香港擁有「一國兩制」的制度優勢，三大中心的傳統優勢，創科優勢、文化優勢等，粵港兩地攜手一定能夠為國家高質量發展，打造新動能、作出新貢獻。
原文刊登於 香港電台