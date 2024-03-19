粵省長王偉中：香港好、廣東好 見到香港車水馬龍

廣東省省長王偉中昨日（3月18日）來香港出席「廣東省2024年春茗」致辭時說，見到香港車水馬龍、人氣滿滿、百業復蘇、生機勃勃，一片欣欣向榮的繁華景象。 王偉中提到，過去一年粵港兩地人流、物流更暢旺，大灣區建設和粵港澳合作活力不斷增強，兩地合作和互動更加平頻。廣東省今年首兩月經濟持續回升向好，有信心、有決心推動今年經濟增長5%；明年粵港澳三地將共同舉辦全運會，將為粵港澳合作注入更多動力。他又說，香港一直是廣東吸引外資的重要地方，形容粵港一家親，「香港好、廣東好」。