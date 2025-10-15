糖尿病男剪腳甲剪破皮　2年內慘截去10隻腳趾(有片)

糖尿病患者在生活上有很多需要注意的事項，稍一不慎，或會帶來不堪設想。浙江一名患有糖尿病的男子，某次自己剪腳甲時不慎剪破了皮，他卻沒有放在心，後來傷口沒癒合還更嚴重，導致他在短短2年內被迫截去10隻腳趾。醫師示警，糖尿病患者有看似微小的傷口，都可能引發嚴重感染。
綜合《極目新聞》、《九派新聞》等內地媒體報道，來自浙江的一名化名「阿強」的男子，於25年前診斷出糖尿病後，未有對飲食與血糖管理，仍常食用高糖、高油食物。2023年某天他剪腳甲時，不慎剪破右腳拇趾邊緣，他見出血不多，便簡單用膠布處理，惟傷口不僅沒有癒合，幾天後還紅腫化膿，甚至形成水疱破裂流膿，長達1個月後都不見好轉。
醫生診斷為糖尿病足 切除腳拇趾未能阻截感染
阿強就求醫，他的右腳背腫脹如饅頭，皮膚還呈現紫黑色並滲出黃綠膿液，醫生診斷為糖尿病足，並無奈表示，細菌已沿血管蔓延至小腿，病患若不立即截趾可能危及生命；阿強馬上接受手術切除拇趾，但其後鄰近趾頭陸續出現壞死，在短短2年內，他的右腳5趾、左腳5趾已先後被迫切除。
醫生提醒，糖尿病患者因末梢血管病變及免疫力低下，足部傷口容易久治不癒並加重感染，形成「糖尿病足」。因此，日常足部護理不可輕忽，包括定期檢查腳趾甲長度與形狀、正確修剪腳趾甲、保持足部清潔乾燥、選擇透氣舒適鞋襪，以及一旦出現感染或傷口異常應立即就醫。