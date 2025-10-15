糖尿病男剪腳甲剪破皮　2年內慘截去10隻腳趾(有片)

糖尿病患者在生活上有很多需要注意的事項，稍一不慎，或會帶來不堪設想。浙江一名患有糖尿病的男子，某次自己剪腳甲時不慎剪破了皮，他卻沒有放在心，後來傷口沒癒合還更嚴重，導致他在短短2年內被迫截去10隻腳趾。醫師示警，糖尿病患者有看似微小的傷口，都可能引發嚴重感染。

綜合《極目新聞》、《九派新聞》等內地媒體報道，來自浙江的一名化名「阿強」的男子，於25年前診斷出糖尿病後，未有對飲食與血糖管理，仍常食用高糖、高油食物。2023年某天他剪腳甲時，不慎剪破右腳拇趾邊緣，他見出血不多，便簡單用膠布處理，惟傷口不僅沒有癒合，幾天後還紅腫化膿，甚至形成水疱破裂流膿，長達1個月後都不見好轉。