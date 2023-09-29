紫光前董事長趙偉國認非法佔國有資產候判　「晶片狂人」曾揚言買下台積電

紫光前董事長趙偉國認非法佔有國有資產候判 曾揚言買下台積電

內地紫光集團前董事長趙偉國被控貪污、非法牟利一案，28日首度開庭審理。他被指任內非法佔有國有資產、造成國家直接經濟損失合計逾14億元人民幣（約15.2億港元），他當庭表示認罪。

《中新社》引述吉林省吉林市人民檢察院起訴指控，指2018年至2021年，趙偉國以集團董事長職務之便，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產4.7億餘元人民幣（約5.04億港元）。

涉案金額逾14億元人民幣

另外，趙偉國還在2014至2021年，將盈利業務交由李祿媛等人經營，或者以明顯高於市場價格，向李祿媛經營的管理公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失8.9億餘元人民幣（約9.54億港元）。

趙偉國2019年還指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4645萬餘元人民幣（約5026萬港元）的損失。趙偉國當庭表示認罪、悔罪。法庭宣布擇期宣判。