累計391宗個案 澳門：仍處於新冠感染上升期

澳門新冠疫情仍在擴大，前日新增69宗感染，昨日截至傍晚再新增34宗，累計391宗。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，目前仍是個案上升期，社區及管控中發現的個案都有一定比例，認為通過多輪全民核酸檢測、重點區域強檢及全民快測等，對早發現有風險人士有一定成效，「暫時見到曙光，希望可以持續」。

澳門昨起一連兩日展開第三輪全民檢測。應變協調中心要求民眾前往全民檢測站前，先做一次快速抗原檢測，陰性才外出，陽性則要申報並等候安排送至檢疫地點。因應快測包需求大增，澳門藥物監督管理局每2小時在該局網站公布藥房的快測包存量，供民眾參考，又指進口商已增加進口量，預計陸續於本周到貨，呼籲民眾勿過量囤積搶購。目前澳門藥房的快測包售十多至五十多澳門元不等。

澳門警方：如非必要 不會啟動網格化管控

至於澳門會否「封城」，實行「網格化管控」，澳門警察總局昨強調，如非必要，不會啟動網格化管控預案，呼籲民眾現階段一定要配合政府的防疫措施，非必要不外出，盡量留在家中。根據澳門《大規模新冠肺炎疫情社區網格化管控專項應變計劃》，若澳門經過收緊人員流動限制、區域管控後，社區疫情仍然十分嚴重，將實施全澳管控，所有居民禁足，社區以網格化管理，每戶固定人數定時自行到藥房或超市購買物資。

大陸增23本土感染 台灣新增23489宗

大陸疫情方面，前日新增23宗本土感染，其中遼寧佔6宗，北京及上海各4宗，廣東及安徽各3宗，廣西2宗、雲南1宗。隨著整體疫情趨穩，多個城市調整常態化核酸檢測頻密程度或者取消檢查來自低風險地區人士的核酸證明，其中山東青島由「4天一檢」改為「7天一檢」，還以「周二男、周五女」分開男女檢測。青島防疫指揮部解釋，這樣相當於對同一家庭或工作單位每周檢測2次，以同等人力物力「實現篩查頻次倍增」，節省成本和排隊時間，檢測機構亦可減壓。

另外，台灣昨新增28,489宗本土確診、91死，是近一個多月以來最低。