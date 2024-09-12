終於回家！全紅嬋塞錢孝順嫲嫲 湛江老家又被人群逼爆

中國跳水小天后、巴黎奧運兩金得主全紅嬋一舉一動都受到注目。奧運結束一個月後，她周四(12日)終於返回廣東湛江的老家探望久別的家人，第一時間擁抱祖父母，還「塞」一疊錢給祖母做零用。儘管全程低調，但她的住家還是被人群包圍，門外擠得水洩不通。

父親搬行李 大哥出門迎接

內媒報道，全紅嬋乘坐的中型巴士中午悄悄地駛進湛江市麻章鎮邁合村，一路開到她家門前。車門一開，馬上吸引大批村民和遊客，紛紛上前圍觀。全紅嬋的父親全文茂第一個下車，幫女兒搬行李，大哥全進華急不及待出來迎接妹妹。