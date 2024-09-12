終於回家！全紅嬋塞錢孝順嫲嫲 湛江老家又被人群逼爆

中國跳水小天后、巴黎奧運兩金得主全紅嬋一舉一動都受到注目。奧運結束一個月後，她周四(12日)終於返回廣東湛江的老家探望久別的家人，第一時間擁抱祖父母，還「塞」一疊錢給祖母做零用。儘管全程低調，但她的住家還是被人群包圍，門外擠得水洩不通。
父親搬行李 大哥出門迎接
內媒報道，全紅嬋乘坐的中型巴士中午悄悄地駛進湛江市麻章鎮邁合村，一路開到她家門前。車門一開，馬上吸引大批村民和遊客，紛紛上前圍觀。全紅嬋的父親全文茂第一個下車，幫女兒搬行李，大哥全進華急不及待出來迎接妹妹。
全程低調 家門仍被人群逼爆
全紅嬋下車，霸氣十足的一路走回家，頭戴乒乓球名將馬龍所贈的鴨舌帽，身上還是孭著Miu Miu名牌手袋，上面掛著兩個LV烏龜掛飾。她剛走進家門，外面已被人群圍個水洩不通。
回到家裡，全紅嬋第一時間上前擁抱80多歲的祖父全國桐，兩年多沒見過孫女，爺爺笑得合不攏嘴。全進華和二姐在一旁，也是笑容滿臉。祖母坐在椅子上，全紅嬋即撲上去給她一個大擁抱，再從手袋裡拿出一疊錢給她和爺爺做零用。全紅嬋之後坐在家門口，媽媽圍著女兒忙個不停，還要招呼客人。
網民讚全妹孝順
看到全紅嬋一家團聚，網民紛紛替她高興，表示，「爺爺笑得真開心」。不少人大讚全紅嬋孝順，「回家第一時間給錢嫲嫲」、「看哭了，好孝順的小寶貝」、「廣東人出門家人給紅包，回來給家人錢用」、「17歲能做到這樣，真的很好很好了。心裡時刻想著家裡，還懂拿點錢給老人……全妹太懂事」。