結婚3個月丈夫即偷食 最美新娘公開渣男出軌對話

大陸抖音網紅「果果」擁有甜美外表，加上來自大陸少數民族的彝族，不久前結婚時還被人稱作是「彝族最美新娘」，不料就在結婚將滿3個月，她的老公就傳出出軌偷食，而果果事後更將老公與小三的鹹濕對話PO到網絡上。

綜合陸媒報道，果果在今年1月和老公王龍結婚，當時她出嫁的片段還在網路上瘋傳，被網友稱作是「最美彝族新娘」，不料兩人風光完婚，才過不到3個月，王龍卻傳出出軌，與1名叫做莎莎的女子外遇，而王龍與莎莎之間的聊天紀錄，充滿着鹹濕對話，如「可以一夫多妻」、「吃着妳的奶睡好不好」、「我想被你舔到窒息」，相當不堪入目。

果果見到對話紀錄，心碎地將過程PO網，而王龍見狀竟沒有反省，反倒嗆果果「妳真的要讓我死嗎？我求妳了，妳毀了我的人生。」要果果將貼文刪除，不僅如此，王龍的姊姊也跑出來護弟，認為弟弟的行為罪不致死，也不同意果果在未經溝通就將照片上傳網絡。

果果和王龍結婚，結果老公不到3個月就偷吃，女方氣到公布對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

面對多方的指責，果果也忍無可忍了，她說：「兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪？你們沒有錯，是我讓老公出軌了、是我讓小三得逞了、是我讓他姊傷心了。」而不少人也相當同情她的遭遇，紛紛留言力挺：「什麼家醜不可外揚，醜的又不是我，為什麼不能揚」、「別放過他，最好人盡皆知」。

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