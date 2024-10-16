經濟艙症候群︱40歲男坐飛機僅2小時突發肺栓塞亡　醫生呼籲一招預防

據內地傳媒《福建衛生報》10月14日報道，一位年僅40歲的男性乘客在僅2小時的飛行過程中，因長時間未起身活動，下機時急於站立取行李，導致下肢靜脈血栓脫落，最終引發肺栓塞，不幸在送院途中離世。

據報道，福建中醫藥大學附設人民醫院副院長重症醫學科主任醫師李瑋對此解釋稱，因經濟艙座位空間有限，乘客在狹小空間內長時間保持同一姿勢，活動範圍受限，血流速度自然減慢甚至淤滯，就容易形成血栓。有研究表明，連續飛行5到6小時以上，血栓的形成風險顯著增加。