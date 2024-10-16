經濟艙症候群︱40歲男坐飛機僅2小時突發肺栓塞亡　醫生呼籲一招預防

據內地傳媒《福建衛生報》10月14日報道，一位年僅40歲的男性乘客在僅2小時的飛行過程中，因長時間未起身活動，下機時急於站立取行李，導致下肢靜脈血栓脫落，最終引發肺栓塞，不幸在送院途中離世。
據報道，福建中醫藥大學附設人民醫院副院長重症醫學科主任醫師李瑋對此解釋稱，因經濟艙座位空間有限，乘客在狹小空間內長時間保持同一姿勢，活動範圍受限，血流速度自然減慢甚至淤滯，就容易形成血栓。有研究表明，連續飛行5到6小時以上，血栓的形成風險顯著增加。
醫生提醒，若肺部細小血管栓塞，患者會感到呼吸困難、胸痛，若肺動脈被阻塞，則可能突發致命的肺栓塞，且症狀可能毫無預兆。
據衛福部國健署衛教資訊，該症狀俗稱「經濟艙症候群」，醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），又稱機艙症候群、旅行症候群。除了搭乘飛機外，長途坐火車、坐巴士或久坐看電視，久坐打牌，若突然起身，也可能會出現上述症狀。
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最好每隔2小時站起來活動
據悉，若要預防「經濟艙症候群」，應注意在長途搭車或久坐時適時起身活動，做簡易的活動、健身操等，活動筋骨，減輕身體的僵硬，減輕腿部血液循環不良，最好每隔2小時站起來活動筋骨。由於飛機內的含氧量較低，做深呼吸運動有助於將足夠的氧氣輸入血液中。也有專家研究，搭乘前服用阿斯匹靈可降低靜脈血血小板凝集之現象，進而降低靜脈血栓的發生。
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