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2023-09-10 18:15:57

經痛｜浙江28歲女使用按摩儀4天　腰酸反擴散兼發燒揭腎臟剉裂

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28歲女師經痛使用熱敷腰部按摩儀竟把腎按破了。（示意圖／pexels）

記者李宗芳／綜合報道

浙江杭州一名28歲補習班英語老師，日前因經痛不適，使用熱敷腰部按摩儀來舒緩，連用4天後竟然把腎按摩到破裂，緊急住院治療。

據《潮新聞》報道，心怡（化名）今年28歲，是一家培訓機構的英語老師，身高166厘米，體重卻不到50公斤。過去「大姨媽」來時都要痛上好幾天，男朋友見狀十分心疼，還特地上網買了一款熱敷腰部按摩儀給她。

按摩時間由20分鐘延長到30分鐘

一開始按摩儀確實能有效緩解疲憊，但因小腹一直墜脹，於是心怡將按摩時間由原來的20分鐘延長到30分鐘，按完後腰及背部，又按了小腹近30分鐘，她還將按摩強度調整到最大，如此反覆連續用了4天。

不料經期過後，小腹脹痛沒了，右側腰部卻開始發酸發脹，時間持續近一周，期間增加按摩儀使用頻率，始終不見成效，直到疼痛蔓延到整個下腹部，體溫也飆升到38.5℃，心怡這才意識到不對勁赴醫院就診。

男友心疼女友生理痛，特地上網購買熱敷腰部按摩儀。（示意圖／翻攝天貓）

患者比較瘦腰部脂肪較少

經腹部CT檢查提示，心怡右側腎周圍積血，轉院至浙江大學醫學院附屬第一醫院，結合各類檢查，急診科主任陸遠強主任醫師判定是右側腎挫裂傷、包膜下血腫。目前，心怡雖然已平安出院，她還要謹遵醫囑，接受至少半個月以上時間的臥床靜養與覆診。

陸遠強主任表示，腎臟是腹膜後器官，外面包着一層腎包膜，一般情況不容易受傷。但如果撞擊部位正好在兩側腰部，加上患者本身比較瘦，腰部脂肪相對較少，且又把按摩儀強度調到最大，放在後腰及腹部按摩，長時間劇烈震動，才導致腎挫裂傷，出血淤積到腎包膜下形成包膜下血腫，若病情繼續惡化或會造成腎功能損傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

舒緩經痛食物（am730製圖）

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