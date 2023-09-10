經痛｜浙江28歲女使用按摩儀4天　腰酸反擴散兼發燒揭腎臟剉裂

28歲女師經痛使用熱敷腰部按摩儀竟把腎按破了。（示意圖／pexels）

記者李宗芳／綜合報道

浙江杭州一名28歲補習班英語老師，日前因經痛不適，使用熱敷腰部按摩儀來舒緩，連用4天後竟然把腎按摩到破裂，緊急住院治療。

據《潮新聞》報道，心怡（化名）今年28歲，是一家培訓機構的英語老師，身高166厘米，體重卻不到50公斤。過去「大姨媽」來時都要痛上好幾天，男朋友見狀十分心疼，還特地上網買了一款熱敷腰部按摩儀給她。

按摩時間由20分鐘延長到30分鐘

一開始按摩儀確實能有效緩解疲憊，但因小腹一直墜脹，於是心怡將按摩時間由原來的20分鐘延長到30分鐘，按完後腰及背部，又按了小腹近30分鐘，她還將按摩強度調整到最大，如此反覆連續用了4天。

不料經期過後，小腹脹痛沒了，右側腰部卻開始發酸發脹，時間持續近一周，期間增加按摩儀使用頻率，始終不見成效，直到疼痛蔓延到整個下腹部，體溫也飆升到38.5℃，心怡這才意識到不對勁赴醫院就診。