經紀公司否認假唱 五月天上海演唱會被指咪嘴 官方正調查(更新)

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波，更成為微博熱搜話題。不少粉絲堅信五月天沒假唱，還公布很多現場證據以圖證明，兩派網民爭持不休。
五月天經紀公司相信音樂的工作人員向內媒表示「沒有假唱」，稍後會作官方回應。央視報道，五月天上海演唱會的原始視頻、音頻，目前已提交屬地文化市場稽查部門，有關部門將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並公佈調查結果。
兩派網民爭持不休
bilibili博主「麥田農夫」選取粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》、《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。「麥田農夫」還分析11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱，由於他經常發表對演唱會的評論，故影片一公布即引發轟動。
兩派網民對此有不同評價，有網民揭露「麥田農夫」曾有鑑定失敗的案例，力挺五月天不是假唱；另一派則呼籲五月天應正面回應。
巴黎站將採全程直播 似回擊質疑
五月天所屬經紀公司發了一條微博稱「全民參與，全民見證」，表示將於香港時間12月8日凌晨3點舉行的「好好好想見到你」巴黎站演唱會，將採用全程直播方式。
北京市文化市場綜合執法總隊回應事件時稱，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控台附近」。
內地規定藝人不得假唱 否則依法開罰
內地自2020年10月實施《高級演出經紀人管理辦法》，第6條規定藝人不得假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件，否則將依法開罰。