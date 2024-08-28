維修員偷窺女戶主裙底「斷正」　涉事公司未道歉：舉報影片侵權(有片)

內地社交平台流傳一段家居監控影片，可見遼寧瀋陽一名網絡維修員上門檢查時，疑似趁女戶主未留意期間，公然偷窺其裙底，整個過程被監控「斷正」。

內地社交平台流傳一段家居監控影片，可見遼寧瀋陽一名網絡維修員上門檢查時，疑似趁女戶主未留意期間，公然偷窺其裙底，整個過程被監控「斷正」。涉事的中移動瀋陽公司暫未道歉，更稱已實名向平台進行「侵權舉報」。

影片顯示事件發生於本月22日下午，一名身穿藍色工作服的戴眼鏡男子，指向電視機櫃上白色設備說了一句後，身穿黑色連身裙的女主人湊上前查看，男子迅速彎腰蹲在身後，趁對方不備，仰頭疑似偷窺其裙底。女子似乎有所察覺，轉身後回頭看向男子，男子趕緊假借調試設備掩飾。據網傳資訊顯示，影片拍攝地點位於遼寧瀋陽市內，男子疑似為中國移動維修員。

網民：就是不承認有偷窺

內媒就事件聯繫瀋陽移動客服專線、中移服務監督平台等。瀋陽移動公司其後回應稱：「近日就是針對於網上出現的移動裝機人員的這個不良視頻和信息，相關人員已實名向相關平台進行侵權舉報，相關平台已受理，並逐步進行不良信息整治。」又指針對於此影片涉及人員、行動公司造成的不良影響，以上個人及單位保留訴諸法律手段的權利。當被問及偷窺是否屬實時，該工作人員指「未獲得相關資訊」。

網民對此回應「就是不承認有偷窺」、「要求視頻下架，那耍流氓的員工怎麽處理？」、「他不知道屋內有監控」、「速度反應、應變能力都不錯，反偵查差了點」。