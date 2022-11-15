網上情緣｜同時與十幾名粉絲網戀詐財 人靚聲甜「美女主播」真身令人崩潰

你以為聲甜一定人靚？網絡虛擬世界裡面，咩都有可能！內地某網絡直播平台一名叫「小伊」的「聲優」(語音主播)，憑著美麗清純的外表、甜美的聲線，引得不少男粉絲為她瘋狂，心甘情願幾千、幾萬元(人民幣，下同)地「奉獻」。不過，其中一名男粉絲轉帳幾萬元後都得不到小伊答應見面，不甘心之下選擇報警，結果揭發小伊不止盜用他人照片，真身大好幾個碼，還同時與十幾名粉絲「網戀」，以各種理由騙取錢財。
「美女」設定吸引粉絲瘋狂刷禮物
「中山市反詐騙中心」微信公眾號披露，小伊今年3月起在某平台開播，其帳號的頭像和日常照片都是一位漂亮迷人的少女，標籤是「聲控」、「話嘮」，個性簽名是「靠近我，真誠才是拿下我的必殺技」。
美麗清純又聲線甜美的小伊，就此吸引到不少粉絲，「阿強」就是其中之一。阿強每日都會準時出現在小伊的直播間，為小伊瘋狂刷禮物。兩人連續幾日語音聊天後互加微信，「郎有情、妹有意」之下，很快就成為「情侶」。
受害者被誘平台上打賞私底下轉帳
為討好小伊，當聽到小伊說「平台上的任務都還沒完成，心情不好呢」，阿強就毫不猶豫地刷1萬多元的禮物，還不惜花2萬多元在平台上辦理所謂「情侶卡」。之後小伊多次以「沒錢吃飯」、「交房租」等理由，要求阿強轉帳，惟期間阿強多次要求見面，小伊都拒絕。面對一條條轉帳記錄，阿強終於「夢醒」並報警。
中山市橫欄鎮反詐騙警察接報後，迅速展開調查，上月底在橫欄鎮某街道成功拘捕小伊。令人大為崩潰的是，這位網絡美女小伊，與其直播平台帳號上的照片極不相似。
平台派「話術本」進行「培訓」
小伊坦承是盜用小學同學上載到微信朋友圈的照片，為自己打造美女人設，又透露進駐涉事直播平台後，「公會」就會派發一份「話術本」，讓她們按照這份「秘笈」，以「可以獲取主播微信私聊」等，誘導粉絲不斷打賞禮物。小伊還會在互加微信後，與其認為屬「高價值目標男性」的粉絲網戀。除了阿強，小伊同時有十幾名「網上男友」，且全部都以沒錢看病、沒錢交房租等理由誘導對方轉帳。
騙子被捕 呼籲「不要沉迷網絡」
至於為何能成功騙財，小伊認為，粉絲都會用其發布在網上的照片來幻想成他們的另一半，其中有一名粉絲前後打賞了4.5萬元禮物，自己實得近3萬元，是金額最大的一單。小伊最後勸喻網民「不要沉迷網絡」，稱「我們這種網絡主播都是通過隱藏自己真實樣貌、身份，冒用他人照片、動態來打造自己美麗漂亮的人設，讓對方認為跟他交往的是一個美女，這樣對方才會心甘情願的給我們刷禮物、轉帳，而現實生活中，我們是不會去跟對方見面交友的，只是為了得到對方的錢」。
反詐騙中心：切勿輕信網戀對象
「中山市反詐騙中心」提醒，網絡世界虛幻多，網絡交友需謹慎，切勿輕信網路上的「戀愛對象」，更不能隨便轉帳匯款，「網戀最終還是要奔現的，投入更多的金錢和感情之前，是否要先見面確認一下穩妥點？」