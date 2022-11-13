網上情緣｜工廠女工冒充「白富美」 基金經理陷網戀被騙近30萬

網戀有風險，「進貢」前三思！上海一名基金經理早前在交友網站結識了一名「白富美」後，很快就與對方「拍拖」，還在對方暗示下，先後轉帳29萬多元(人民幣，下同)供對方自行購買節日禮物，惟期間多次想約會，對方都以「被隔離」或「正住院」等理由推搪，到難再推搪約定見面後，對方直接斷絕聯絡。未料基金經理還沒意識到被騙，因擔心「女友」出意外而急忙報警，結果揭開令他心碎的真相——「女友」真身是一名有老公仔女的工廠女工。

女方聲稱是「海歸」 搞婚紗生意負責三城業務

上海奉賢區檢察院近日在微信公眾號披露案情。50歲的姓羅男子是一名有博士學歷的基金經理，已離婚。去年10月，羅男在交友網站結識到一名33歲姓張女子，對方自稱14歲就去法國巴黎留學，讀設計，研究生畢業後又去美國史丹福大學進修碩士課程，至2016年回國，與朋友開設私人訂制婚紗禮物工作室，負責北京、上海和海南三亞的業務。