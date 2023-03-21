網上情騙｜江西6旬婦墮網騙戀上「內地男星」　3年被騙逾3萬人幣　為養男神更走去掃街

近年網上騙案愈趨增加，老人家更是首當其衝上當。國內江西上饒市一名68歲的婦人，3年前開始墮網上情騙騙局，一直以為自己在與內地男星演員「靳東」網戀，3年內被騙逾3萬人幣 （折合約4萬港元），而該婦人為養男神，更走去做清潔工人，甚至到街上撿垃圾回收賺錢。
愛上「假靳東」因奇怪歌曲
該名婦人的女兒表示，其母親在網上看到「假靳東」的影片，就相信是靳東本人發的，即使不睡覺、不吃飯也給對方傳訊息和送禮物，3年來至少已經花掉3萬元人民幣（折合約4萬港元）。
其女兒又說，「假靳東」的影片都唱一些奇怪歌曲，如「姐姐姐姐，親愛的姐姐」之類，後來她媽媽更聽上癮，夜晚一個人躲進角落，更聽到母親叫「假靳東」為「親愛的弟弟寶貝」。
該婦人亦真的非常相信自己與靳東有深厚的感情，不斷說著，「靳東是很重要的人」、「我們兩個人、兩個心連在一起！」、「靳東一直在找我，要是找到我，他會很高興」。
為養男神去做清潔工人
這件事情被婦人的子女發現後，依然不聽勸阻；亦賺錢匯款及刷禮物給「假靳東」，婦人甚至去掃街做清潔工人，更到街上撿垃圾回收賺錢，她女兒表示，「她晚上不吃飯、不睡覺，辛苦賺來的錢又全部送給騙子」。
女兒無奈稱，家人已嘗試過封鎖「假靳東」的帳號，甚至砸掉手機、報警，但母親仍沈迷於「假靳東」的謊言中無法自拔。
「假靳東」事件在內地時有發生
在內地，類似的事件已經不是第一次發生，2020年亦有一名61歲的大媽，也聲稱要嫁給演員靳東，還說靳東已經在短影音平台向她告白。而事情曝光之後，靳東工作室還特別發出聲明，強調靳東沒有在任何短影音平台開帳號，「靳東」系列帳號均非本人，嚴厲譴責並警告這種行為，將透過法律途徑追究責任。
至於靳東為內地知名演員，現年46歲，曾主演多部內地爆紅電視劇，包含《偽裝者》、《琅琊榜》等。