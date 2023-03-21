網上情騙｜江西6旬婦墮網騙戀上「內地男星」　3年被騙逾3萬人幣　為養男神更走去掃街

近年網上騙案愈趨增加，老人家更是首當其衝上當。國內江西上饒市一名68歲的婦人，3年前開始墮網上情騙騙局，一直以為自己在與內地男星演員「靳東」網戀，3年內被騙逾3萬人幣 （折合約4萬港元），而該婦人為養男神，更走去做清潔工人，甚至到街上撿垃圾回收賺錢。

愛上「假靳東」因奇怪歌曲

該名婦人的女兒表示，其母親在網上看到「假靳東」的影片，就相信是靳東本人發的，即使不睡覺、不吃飯也給對方傳訊息和送禮物，3年來至少已經花掉3萬元人民幣（折合約4萬港元）。

其女兒又說，「假靳東」的影片都唱一些奇怪歌曲，如「姐姐姐姐，親愛的姐姐」之類，後來她媽媽更聽上癮，夜晚一個人躲進角落，更聽到母親叫「假靳東」為「親愛的弟弟寶貝」。

該婦人亦真的非常相信自己與靳東有深厚的感情，不斷說著，「靳東是很重要的人」、「我們兩個人、兩個心連在一起！」、「靳東一直在找我，要是找到我，他會很高興」。