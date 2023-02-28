網上熱話｜一家八口霸兩枱點一碗粥捱罵 連留3個負評斥老闆無人情味

早前有台灣人在日本旅遊時，進入一家拉麵店「6個人點3碗拉麵前後腳入店輪流吃」，被喝止後在Google留下一星負評。沒想到「天外有天，人外有人」，近日又有台灣人到台南旅遊時，在一家鮮魚湯品店「8個人點一碗虱目魚粥」，被老闆責罵後接連留下3個一星負評。

有網民在Facebook專頁「爆料公社」表示，發現台南一家鮮魚湯品店周一接連遭3名顧客留下一星負評，主要是指店家不滿他們一家人點得少，「被阿伯老闆罵佔座位」，其中一人更諷刺，「還以為台南是個很有人情味的地方，就因為你一個老闆直接走到我面前開罵，直接顛覆我三觀，就因為我們點比較少就影響你們生意？」

老闆客氣回應：內用就五個桌子 您們也沒有尊重店家

不過，老闆相當有禮貌地分別回覆3人，客氣指出他們一行8人佔了店內兩張枱，卻只點一碗虱目魚粥，稱「台南是有人情味的地方，沒錯的！您們八個人點就點一份虱目魚粥，佔了我們二個桌子，我們覺得您們也沒有在尊重我們店家，謝謝您的一顆星評價」、「不好意思，我們地方就這麼小，內用就五個桌子，八個人點一碗虱目魚粥吃。您們一群人坐二桌佔位子。請問這樣子合理喔？！謝謝您的一顆星評價」。