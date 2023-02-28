網上熱話｜一家八口霸兩枱點一碗粥捱罵 連留3個負評斥老闆無人情味

早前有台灣人在日本旅遊時，進入一家拉麵店「6個人點3碗拉麵前後腳入店輪流吃」，被喝止後在Google留下一星負評。沒想到「天外有天，人外有人」，近日又有台灣人到台南旅遊時，在一家鮮魚湯品店「8個人點一碗虱目魚粥」，被老闆責罵後接連留下3個一星負評。
有網民在Facebook專頁「爆料公社」表示，發現台南一家鮮魚湯品店周一接連遭3名顧客留下一星負評，主要是指店家不滿他們一家人點得少，「被阿伯老闆罵佔座位」，其中一人更諷刺，「還以為台南是個很有人情味的地方，就因為你一個老闆直接走到我面前開罵，直接顛覆我三觀，就因為我們點比較少就影響你們生意？」
老闆客氣回應：內用就五個桌子 您們也沒有尊重店家
不過，老闆相當有禮貌地分別回覆3人，客氣指出他們一行8人佔了店內兩張枱，卻只點一碗虱目魚粥，稱「台南是有人情味的地方，沒錯的！您們八個人點就點一份虱目魚粥，佔了我們二個桌子，我們覺得您們也沒有在尊重我們店家，謝謝您的一顆星評價」、「不好意思，我們地方就這麼小，內用就五個桌子，八個人點一碗虱目魚粥吃。您們一群人坐二桌佔位子。請問這樣子合理喔？！謝謝您的一顆星評價」。
網民揶揄「古有五餅二魚，今有八人一粥」
事件隨即引起熱議。網民紛紛表示，「太奇葩了！八個人點一碗粥還理直氣壯耶， 難怪很多餐廳要有低消」、「一碗粥吃到八個人口水，還以為在吃火鍋」、「古有五餅二魚，今有八人一粥」、「這一碗肯定份量很大，夠8個人吃耶」、「人情味，這句最近好常拿來情勒歐」、「台南再好的人情味也不是讓這種人糟蹋的」、「他們也刷新我三觀」、「看以往評論推論，雖然老闆脾氣本來就不好，但8個人真的是有點誇張」。
事主解釋當時店內尚有空位 怒斥老闆態度極差
對於風向一面倒向店家，其中一名事主周二晚更新其一星評價，解釋「一家人到店用餐，由於我們7個人只有2個人想吃虱目魚肚粥，因此只點了1碗$130(新台幣)的虱目魚肚粥。一張桌有四個椅子，分別坐了兩桌，當時店內也並沒有客滿，還有空桌，店內也並沒有低消規則，也不知道甚麼原因和理由，老闆直接走過來態度非常差的對我們說我們佔位。第一，您並沒有第一時間「告知」我們打擾到您做生意，而是用非常差的態度對我們吼、咆哮；第二，我們也並沒有要佔位置的意思，而且店內還有空桌，只要有客人進來需要用餐我們也絕對會讓出位置，請問這就是你們對顧客應有的態度嗎？」