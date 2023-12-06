熱門搜尋:
BLACKPINK 金正恩 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-06 15:48:00

網上熱話｜上海夫婦食自助餐帶走20支飲品　店員要求歸還竟咁樣做(有片)

分享：
夫婦食自助餐帶走20支飲品，店員要求歸還竟咁樣做。(微博)

夫婦食自助餐帶走20支飲品，店員要求歸還竟咁樣做。(微博)

內地上海近日有一對夫妻吃完自助餐後，順手取走20瓶飲品，店員發現後追到停車場，想要求這對夫妻退還飲料，2出一瓶曾飲用的敷衍店員，還說「給面子」，店員不肯放棄，詎料這對厚顏夫妻竟故意將沒開封的瓶子打開才歸還。據了解，最後夫妻倆只退還給店員6瓶。

綜合報道，件發生在121日，這對夫妻在自助餐廳用餐後，偷偷20瓶飲料入袋裡，正當他們走到停車場，準備開動他們的蔚來離開，自助餐廳店員亦追到來攔住2，要求他們歸還只能在餐廳內食用的飲料這對夫妻先是拿出一瓶已經開封想給店員，並說：「喝過的現在不要了吧？差不多了吧，我又不是不給你面子。」想要店員知難而退。

夫妻先是拿出一瓶已經開封的飲品想給店員，並說：「喝過的現在不要了吧？差不多了吧，我又不是不給你面子。」(微博) 夫妻竟然連續將多瓶沒有開封的飲品打開，再一一遞給店員，女的甚至還故意喝了一口。(微博) 夫妻竟然連續將多瓶沒有開封的飲品打開，再一一遞給店員，女的甚至還故意喝了一口。(微博)

網民：高端電動車主 低端人品

但店員不肯放棄，詢問2人是否可以看一下袋子，夫妻拒絕，店員解釋：「沒拿飲料的情況下，我確實不能翻你的包，因為你拿了飲品，我必須檢查一下包。」但夫妻態度依然強硬，店員也無奈的再次表明，自助餐不能打包，詎料夫妻竟然連續將多瓶沒有開封的飲品打開，再一一遞給店員，女的甚至還故意喝了一口。據悉，最後夫妻只歸還6

網民看過影片後，都察覺這對夫妻開的似乎是內地高端智能電動車「蔚來，動輒也要數十萬，售價跟Tesla相約，因此也不明2為何會對20瓶約100人民幣這麼在乎。此外，大批網友也紛紛看不下去2人的行為，留言怒批「沒出息」、「這以後怎麼教育孩子」、「貪小便宜吃大虧」、「高端電動車主，低端人品」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受