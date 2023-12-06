網上熱話｜上海夫婦食自助餐帶走20支飲品　店員要求歸還竟咁樣做(有片)

內地上海近日有一對夫妻吃完自助餐後，順手取走20瓶飲品，店員發現後追到停車場，想要求這對夫妻退還飲料，2人拿出一瓶曾飲用的飲品敷衍店員，還說「給面子」，店員不肯放棄，詎料這對厚顏夫妻竟故意將沒開封的瓶子打開才歸還。據了解，最後夫妻倆只退還給店員6瓶。

綜合報道，事件發生在12月1日，這對夫妻在自助餐廳用餐後，偷偷將20瓶飲料塞入袋裡，正當他們走到停車場，準備開動他們的「蔚來」電動汽車離開，自助餐廳店員亦追到來攔住2人，要求他們歸還只能在餐廳內食用的飲料。這對夫妻先是拿出一瓶已經開封的飲品想給店員，並說：「喝過的現在不要了吧？差不多了吧，我又不是不給你面子。」想要店員知難而退。