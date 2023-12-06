網上熱話｜上海夫婦食自助餐帶走20支飲品　店員要求歸還竟咁樣做(有片)

內地上海近日有一對夫妻吃完自助餐後，順手取走20瓶飲品，店員發現後追到停車場，想要求這對夫妻退還飲料，2人拿出一瓶曾飲用的飲品敷衍店員，還說「給面子」，店員不肯放棄，詎料這對厚顏夫妻竟故意將沒開封的瓶子打開才歸還。據了解，最後夫妻倆只退還給店員6瓶。
綜合報道，事件發生在12月1日，這對夫妻在自助餐廳用餐後，偷偷將20瓶飲料塞入袋裡，正當他們走到停車場，準備開動他們的「蔚來」電動汽車離開，自助餐廳店員亦追到來攔住2人，要求他們歸還只能在餐廳內食用的飲料。這對夫妻先是拿出一瓶已經開封的飲品想給店員，並說：「喝過的現在不要了吧？差不多了吧，我又不是不給你面子。」想要店員知難而退。
網民：高端電動車主 低端人品
但店員不肯放棄，詢問2人是否可以看一下袋子，夫妻拒絕，店員解釋：「沒拿飲料的情況下，我確實不能翻你的包，因為你拿了飲品，我必須檢查一下包。」但夫妻態度依然強硬，店員也無奈的再次表明，自助餐不能打包，詎料夫妻竟然連續將多瓶沒有開封的飲品打開，再一一遞給店員，女的甚至還故意喝了一口。據悉，最後夫妻只歸還6瓶飲品。
網民看過影片後，都察覺這對夫妻開的似乎是內地高端智能電動車「蔚來」，動輒也要數十萬，售價跟Tesla相約，因此也不明2人為何會對20瓶約100元人民幣的飲品這麼在乎。此外，大批網友也紛紛看不下去2人的行為，留言怒批「沒出息」、「這以後怎麼教育孩子」、「貪小便宜吃大虧」、「高端電動車主，低端人品」。