網上熱話｜上海女帶狗搭巴士被要求將頭塞入袋　掀網民兩極論戰(有片)

狗狗在城市生活如同人一樣，也有不少需要使用交通工具的情況。內地上海市最近有一名女子在網絡分享一段影片，請網民評評理，她表示，自己將寵物狗狗裝進手提袋裡搭巴士，巴士司機要求她將狗狗頭部塞進手提袋中，否則就不能搭車，氣得她要求退還已收取的2元車費，事件卻引起網民兩派論戰。

司機則無奈地向一身旁乘客表示，自己只不過是要求女子把狗狗頭部放進手提袋中。(微博)

影片被分享到網絡上短短3日，已累積超過22.1萬次觀看次數，有網友認為司機只是照規矩行事，直呼「為難司機就不好了吧」、「司機都給她走後門了，也不領情」、「挺理解司機的，沒毛病啊」、「乘坐公交汽車一定要遵守規定啊。」但亦有網民認為「這個社會離文明還很遠」、「紐約地鐵都可以帶狗進入，只要不影響到別人。為啥上海公交不可以」、「已經裝寵物袋裡了，不會影

熱線人員：規定未提及寵物入袋情況

根據上海市道路運輸管理局印發的《上海市公共汽車和電車乘坐規則》規定，攜帶活禽以及貓、狗(導盲犬、軍警犬除外)等動物的人員禁止乘坐公共汽車。對此，上海市城建服務熱線人員受訪表示，雖然的確有相關規定禁止攜帶寵物乘坐公車，但規定中並未提及攜帶寵物箱（包）類的情況，經過這次事件會再進行反饋討論。

至於在本港，狗狗是禁止乘搭港鐵、城巴、九巴、電車、新大嶼山巴士、山頂纜車和天星小輪。港鐵上月首次舉辦活動，導盲犬以外的狗狗登車，狗狗進入站前要先放在專用袋或背囊內，並使用列車車尾最後一卡車廂，以推動共融社會。