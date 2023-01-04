網上熱話｜上海媽登山賞雪迷路 同行2歲兒子失溫險死 網民：這種能當父母？

上海一名喜愛登山的女子，除夕當日竟帶著2歲兒子去到浙江天目山賞雪，沒想到在山上與同行友人失散，在海拔高1,587.4米的天目山最高峰龍王山山頂迷路，兜兜轉轉數小時後報警。當地警方聯同消防等過百名救援人員上山搜救，終在3個半小時後尋獲這對母子，當時男童已經失溫。

被「小紅書」上天目山雪景吸引

內地《錢江晚報》報道，該名姓張女子被「小紅書」上的天目山雪景吸引，遂在元旦假期帶著33個月大的兒子，相約朋友一同到天目山登山賞雪，原計劃當日下午4時就落山，沒想到山上太多分岔路，大家都不熟識地形，走著走著就失散。

過百名救援人員上山 零下10度摸黑搜救

張女帶著兒子迷失在龍王山頂，眼看天色漸暗，氣溫愈來愈低，自己與兒子已全身濕透、體力透支，急急趁手機還有電時報警。警方在當日下午6時許接到報案，聽到張女哭訴「我兒子不行了」，立即聯同過百名救援人員登山，兵分三路展開救援。不過，由於龍王山是天目山最高峰，地勢陡峭、山林茂密，加上連日雨雪，山路濕滑泥濘，氣溫在夜間逼近攝氏零下10度，為救援工作帶來不小難度。期間有搜救人員不慎跌倒、「拗柴」，在互相攙扶下繼續搜救。

事主母子送院檢查後無大礙

救援人員終在當晚9時半左右尋獲張氏母子。張女一見救援人員，就大哭「你們終於來了，我快絕望了」，其兒子則已經失溫，情況危急。救援人員立即為男童添衣，並以揉搓方式令其身體回溫，再將熱薑茶小口小口餵進男童口中。男童漸漸恢復意識，最後由救援人員輪流背落山。送院檢查證實，張氏母子身體都無大礙。

警方：登山不適合年幼兒童

警方提醒，雪景雖然美麗，但不值得冒著生命危險來玩賞，而登山屬高體能消耗運動，不適合年幼兒童，「切勿以挑戰極限、體驗生活為由，在非專業指導情況下帶年幼兒童參與高體能消耗運動」。

微博網民亦紛紛譴責，「不要去嘗試挑戰2歲孩子的極限，你吃得消，孩子可吃不消，做父母的上點心吧」、「2歲？這甚麼家長啊？」、「這是孩子沒事，有事找地哭去吧」、「這種也能當父母嗎」、「這是親媽麼？」「天太冷都怕出去凍感冒，2歲帶到山上賞雪？」、「2歲的娃帶去就算沒發生危險，娃能看個啥」。

網民：做父母不需要考試

網民又批評，「這個世界總有心大的奇葩家長」、「這樣充滿安全隱患的地方，即使是年輕力壯的人也要多加注意才能保證自身安全」，並指「如果沒被救到，那就一起走了，對她而言沒有後悔一說」、「眾所周知，當父母不需要考試」。

