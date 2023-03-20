網上熱話｜中國女籃李夢被爆做情婦與前領隊裸聊　正宮爆料貼裸聊照大反擊(有圖)

中國女籃李夢將赴美加盟WNBA華盛頓神秘隊，不過日前她卻被爆慘聞，疑似做情婦及裸聊勾引前國家女籃前領隊張隆。上周六（18日）張隆前妻於微博貼圖爆料大反擊。
發長文控訴李夢做「小三」
張隆前妻的微博貼文指，國家女籃隊員李夢介入她的夫妻關係，而導致婚姻破裂，前夫甚至拒絕支付撫養費，因此她為小朋友的未來，不得不曝光自爆醜事。
貼出李夢大尺度裸聊照片
前妻又在微博上貼出李夢大尺度照片，顯示對方全裸及與其前夫張隆進行視頻通話，張隆前妻又指出，看到裸聊照片後，她才決心離婚，又表示「你們二人，女方當第三者插足別人婚姻，男方拋妻棄子背信棄義，吃剩飯、穿破鞋我覺得噁心，渣男讓給妳，你們甚是般配！」。
上海集訓期間搞曖昧
張隆前妻又稱，張隆和李夢是於2022年在上海集訓期間搞曖昧，女方多次向他發自拍照，前妻稱張隆向其表示，曾多次單獨到李夢房間聊天，只為留住李夢為國家隊效力；又承認李夢向他發出自拍照，但形容「兩人只是逢場作戲，曖昧關係是出於公關需要」，承諾之後會與女方斷絕關係。
目前已完成離婚手續
張隆前妻目前已申請與丈夫離婚，她要求2名孩子的監護權以及所有房產，並限期男方在本月底配合完成所有手續。至於內地網絡上亦有流傳張李兩人惿似拍拖的照片，更有消息指二人已經領證結婚。目前張李兩人暫未作出回應。
張李曖昧照片及前妻證據：
內地網民：國家女籃形象被李夢踩的一塌糊塗
不少內地網民對此事感到驚訝，更形容李夢「不道德」，又指張隆為前妻帶來傷害，「無論男女，充當第三者，插足別人有孩子有的家庭是最不道德的」、「只要前夫履行協議，也不會後續的問題！是渣男做的太不道德。」、「拿起法律程序，堅決維權到底！不要受到任何人的恐嚇，把通話錄音收好！如若遇到非法手段，及時諮詢律師並報警！」、「你的訴求沒有問題。只說李夢道德問題，絕不接受她拿錢私了，另外就是相關義務由男方履行。」、「如果放過插足女，放過負心漢，試問，還有公平正義，還有講孔孟之道嗎？」、「國家女籃形象被李夢踩的一塌糊塗」。